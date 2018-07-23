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В Совфеде предложили жесткие ограничения для должников по алиментам
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Когда грянет кризис, новые требования к дачникам и другие события дня

В Совфеде предложили жесткие ограничения для должников по алиментам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава комитета СФ Рязанский предлагает ограничить право должника по алиментам на получение загранпаспорта и оформление собственности
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