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Глава Башкирии попросил Минсельхоз продлить программы развития сельских территорий
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Глава Башкирии попросил Минсельхоз продлить программы развития сельских территорий 

ТАСС 1 час назад
УФА, 23 июля. /ТАСС/. Глава Башкирии Рустэм Хамитов попросил министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева продлить на десять лет ряд федеральных программ, в том числе по развитию сельских территорий. Об этом он сообщил в понедельник журналистам после встречи с министром.
"Мы обозначили ряд тем: развитие мясного и молочного производства, вопросы, связанные с развитием сельских территорий. Существуют соответствующие российские программы, они заканчиваются в 2020 году, мы попросили продлить эти программы до 2030 года. Они действуют на всю страну, безусловно, это не только наш республиканский вопрос. И такая поддержка, инициирование продления программ со стороны Минсельхоза РФ в правительстве будет. Дмитрий Николаевич заверил, что такая работа будет проводиться", — рассказал Хамитов в понедельник журналистам после встречи с министром.
На встрече, по его словам, также обсуждались вопросы проведения Всемирного форума пчеловодов в Башкирии в 2021 году. «Будет создан оргкомитет при участии Министерства сельского хозяйства РФ, работу по подготовке к этому значимому большому форуму уже мы начали», — сказал глава республики.
По данным пресс-службы главы Башкирии, Хамитов рассказал Патрушеву, что в настоящее время в республике реализуется 21 проект в сфере агропромышленного комплекса с общей суммой инвестиций более 67 млрд рублей. Благодаря этому в регионе дополнительно создано порядка 3 тыс. новых рабочих мест, формируется база для устойчивого развития сельских территорий, социальной инфраструктуры, обеспечения достойного уровня жизни населения.
Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» предусматривает, в частности, наращивание темпов социального развития села. Ранее сообщалось, что финансирование программы в целом составит 90 млрд рублей.
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