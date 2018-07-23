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Самарские дзюдоистки взяли «бронзу» командного чемпионата Европы
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Самарские дзюдоистки взяли «бронзу» командного чемпионата Европы 

Волга Ньюс 1 час назад
Чемпионат в формате «микст», когда соревнуются команды, состоящие из мужчин и женщин, проводился впервые. «Для зрителей это интереснее, а для самих команд — полезнее, — оценил новинку олимпийский чемпион Мансур Исаев. — Микст — это своеобразный тимбилдинг, который помогает ребятам и девушкам, обычно выступающим в разных турнирах, почувствовать себя единой командой, защищающей флаг страны».
Сборная России стартовала со второго круга, где вчистую обыграла соперников из сборной Украины — 4:0. Победы России принесли Дарья Межецкая (57 кг), Муса Могушков (73), Таисия Киреева (70) и Хусен Халмурзаев (90). В четвертьфинале россиянам противостояли чехи. Против них наставники сборной выставили иной состав: Анастасию Конкину (57), Дениса Ярцева (73), Таисию Кирееву (70) и Ивана Воробьева (90). Но результат при этом оказался тем же — 4:0.
В итоге россияне, уступив в полуфинале соперникам из Германии, боролись за бронзовые медали. После того, как во второй полуфинальной паре сборная Голландии обыграла команду Азербайджана, определился соперник россиян в малом финале. Оспаривать «бронзу» в матче с российскими атлетами предстояло азербайджанцам. Из поражения от немцев сборная России сделала правильные выводы. Азербайджанским соперникам не удалось взять ни единого балла: Межецкая, Прокопенко, Халмурзаев и Могушков принесли сборной команде России медаль — первую на смешанном чемпионате Европы, сообщает министерство спорта Самарской области.
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