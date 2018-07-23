Красавица из Казани стала «Мисс Туризм России»

Как сообщает пресс-служба организации «Мисс Татарстан», второй год подряд этот титул достается Татарстану

Всего в конкурсе участвовали 27 красавиц — победительниц и финалисток респбуликанских и областных конкурсов красоты. Каждая конкурсантка презентовала уникальность своего региона. Всего было четыре выступления, девушки рассказывали о национальных особенностях своего региона, известных людях и знаковых местах. Камилла не только завоевала главный титул, но и получила титул «I Вице-Мисс бикини России». В подарок девушка получила эксклюзивную корону из алмазов.

Конкурс «Мисс Туризм России» является официальным отборочным туром на такие конкурсы красоты, как «Миcc Туризм Мира», а также Miss Bikini International, Miss Globe.

Камилла Хусаинова — обладательница титула «Мисс Татарстан-2018» и Miss Aura International 2018. Она занимается художественной гимнастикой, учится в Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма. В свою первую модельную школу пришла в 15 лет. В 2017 году она выиграла конкурс красоты «Мисс академия», который проходил в родном вузе.

Напомним, в прошлом году титул «Мисс Туризм 2017» достался Зульфие Шарафеевой.