Черчесов номинирован на звание тренера года ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) включила в список номинантов на звание тренера года ФИФА наставника сборной России Станислава Черчесова , сообщает ТАСС

Полный список номинантов выглядит следующим образом:

Сборная России по футболу во главе с Черчесовым дошла до четвертьфинала чемпионата мира — 2018, где уступила команде Хорватии в серии пенальти.