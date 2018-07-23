Гиперлуп Омеляна: политики, которых вы заслужили

Не знаю, как вы, а я определился для себя с кандидатурой лучшего украинского министра, который может служить живым символом нынешней украинской власти.

Нет, это не главнокомандующий добробатами Арсен Аваков , и не исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, с ее кладбищенским юмором и полезными советами будущим мертвецам.

Это даже не министр молодежи и спорта Игорь Жданов , который не дает денег поехавшим в Россию дзюдоистам, но щедро финансирует из бюджета одиозную нацистскую банду — по всей видимости, за ее достижения по стрельбе в журналиста Олеся Бузину и успешные спортивные соревнования по разгону цыганских женщин.

Это Владимир Омелян — министр инфраструктуры, который олицетворяет собой стратегическую линию развития современной нам Украины . Человек, который накануне майдана возглавлял управление Российской Федерации первого территориального департамента Министерства иностранных дел Украины, активно занимаясь развитием украинско-российских связей в бизнесе и политике. А сразу по его окончанию стал бороться с московской угрозой — причем, так рьяно, что его напор озадачивает патентованных националистов с большим стажем ненависти к России.

Вчера, после окончания боксерского поединка между Усиком и Гассиевым, он радостно приветствовал на фейсбуке «гимн Украины на развалинах Москвы , которую защищал последний московит з Асетии» — зачем-то коверкая название древней кавказской страны. Потом этот политикан написал, что боксер Александр Усик победил на ринге «мордвина», и понес что-то совсем уже несуразное про удмуртов и мордву, которые напали на Украину. Храбрый министр якобы сам видел это, пребывая где-то на линии фронта — по всей видимости, там же, где совершали свои выдающиеся подвиги люди вроде Семенченко и Парасюка.

Я уверен — несмотря на плодотворное дипломатическое сотрудничество с московскими агрессорами, Омелян совершенно не представляет себе, что это за народы, где они живут и на каких языках говорят. Больше того, он считает нормальным оскорблять целые национальности, демонстрируя дремучие предрассудки, совершенно неуместные и неприемлемые для государственного деятеля во втором десятилетии двадцать первого века.

Из постов Омеляна ясно: этот человек — полуобразованный расист, которому сразу указали бы на дверь в любой европейской стране. Немецкий или французский министр, который позволил бы писать себе такое про «лягушатников» или «бошей», вылетел бы со своей должности в течение одного рабочего дня. Но в Украине такой человек может позволить себе практически все — писать о будущем завоевании Кубани, рассказывать, как к нему приходит во сне Бандера, и даже публично призывать сжечь Москву. Потому что эти заявления нравятся патриотической публике, и давно стали основным родом деятельности министра, который почти не отвлекается на скучную работу в возглавляемом им министерстве.

Между тем, в стране на глазах назревает чудовищный инфраструктурный коллапс. Мосты не строят и даже не проводят их необходимый ремонт, дороги разбиты, общественный транспорт дорожает и давно устарел. А Львов , который прежде обеспечивал автобусами весь Советский Союз, получил сегодня партию бэушных берлинских трамваев, что преподносится Омеляном в качестве выдающейся перемоги.

дтп в Житомирской области авария

Чудовищные автомобильные аварии уносят десятки жизней за один день, а последнюю станцию метро в городе Киеве открыл накануне майдана Азаров — и теперь весь «Киевметрострой» находится на заработках в той самой, пока еще не сожженной Москве, где за прошлый год сдали двенадцать новых станций.

А сам Омелян справляет нужду прямо в глаза украинцам, рассказывая им байки о строительстве гиперлупа в Днепропетровске — где до сих пор не могут расчистить ливневки, и город каждый раз тонет после дождей в болотистой жиже. И вы слушаете его с тем неприятным чувством, знакомым еще с детсада — когда всем ясно, что человек перед вами врет, но с этим ничего нельзя сделать.

Больше того — родные дети этого патриота по чистой случайности каждый раз появляются на свет в США , чтобы получить гражданство этой страны. И можно не сомневаться — отслужив родине на своем высоком посту, их папа воссоединится с семьей где-то по ту сторону океана. Подальше от благодарных соотечественников, которые наверняка захотят отблагодарить его за мосты, дороги, метро — и особенно за гиперлуп.

Но украинцам надо терпеть. Омелян — это карма, и будущее, которое мы волне заслужили. Украинская публика так хотела молодого, современного, патриотичного политика, с хорошим английским, в стильных гаррипоттеровских очках, с хипстерскими гаджетами и аккаунтами в социальных сетях. У нас так ждали, когда такие персонажи сменят «азировых» — этих динозавров старой советской школы, которые косноязычно говорили на украинском, и рассуждали о скучных хозяйственных делах, вместо того, чтобы пиариться на Илоне Маске, и проводить в жизнь лихой сетевой джихад против Москвы.

Вы дождались, поздравляю. Просто теперь вам будет немного стыдно за свою родину, символом которой отныне станет гиперлуп Омеляна.