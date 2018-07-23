Безнадежное дело. Почему россияне не доверяют страховщикам

США рынок страхования существует с 1735 года, когда первая компания предложила страховать имущество от пожара. С тех пор американские страховщики постоянно расширяют сферу услуг, потому что только так они могут выжить в условиях жесткой конкуренцией. Как следствие, рынок США отличается высоким уровнем ответственности перед клиентами. Американцы доверяют страхованию и покупают полисы не только принудительно, но и добровольно.

Страхование в США регулируется в каждом штате отдельно Национальной ассоциацией страховых комиссаров, которая существует с 1871 года. Интересно, что ассоциация разрабатывает проекты законов и норм, но при этом не имеет полномочий, чтобы требовать их исполнения. Государство, в свою очередь, контролирует только платежеспособность страховщиков и их ценовую политику, единого федерального закона о страховании в США нет. Еще одна особенность американской страховой системы — обязательное участие страховых брокеров. Сделки по покупке полиса не заключаются напрямую, только через агента. Рынок частного страхования заменяет государственную систему, поэтому активно поддерживается властями.

Страхование обязательно для всех американцев, а также для легальных иммигрантов. Каждый житель страны должен иметь социальную страховку (Social Security), но на медицинские услуги она не распространяется. Предприниматели и работники делают отчисления в фонд социального страхования, который оказывает материально поддержку малоимущим, пенсионерам и сиротам.

В США нет единой государственной программы медицинского страхования, похожей на российское ОМС. В основном страховку американцам оплачивает работодатель. Если страховой полис не предусмотрен компанией, то сотрудник оплачивает ее самостоятельно. В 2010 году был принят закон Affordable Care Act, который чаще называют Obamacare, с тех пор страхование стало обязательным для всех. Житель США, у которого нет медицинского полиса, должен заплатить штраф в размере 2,5% от своей годовой зарплаты.

Бесплатная медицинская страховка доступна только для малоимущих, безработных, инвалидов и людей в возрасте от 65 лет. Для этого существует 2 проекта: Medicare и Medicaid. Система Medicare обеспечивает бесплатное лечение для граждан старше 65 лет, а Medicaid оплачивает расходы на медицину для инвалидов и бедных. В 2017 году Medicare обслуживал 58,5 млн человек, а Medicaid — 72,3 млн человек, что составляет около 18% и 22% жителей США соответственно.

Согласно списку Fortune 500, в пятерку крупнейших игроков рынка страхования США входят компании Berkshire Hathaway (оборот $223, 6 млрд), UnitedHealth Group (оборот $184,84 млрд), Anthem (страхование здоровья, оборот $84,86 млрд), MetLife (оборот $63,47 млрд) и Aetna (оборот $63,15 млрд). Основной пакет акций Berkshire Hathaway принадлежит одному из самых богатых людей мира — Уоррену Баффетту

Лидер на американском рынке медицинского страхования — UnitedHealth Group. Бизнес компании включает 2 крупных проекта: UnitedHealthcare и Optum. UnitedHealthcare отвечает за медицинское страхование, в том числе по программам Medicare и Medicaid. Optum использует аналитику и современные технологии, чтобы развивать рынок медицины, проект признан лидером в области консалтинговых услуг и IT в сфере здравоохранения, по оценке исследовательской фирмы Everest Group.

В Америке расходы на медицину и здравоохранение составляют $9 451 на душу населения, это самый высокий показатель в мире. Также США являются крупнейшим рынком страхования в мире, несмотря на то, что премии обеспечивают только 7–8% от ВВП страны. Американский страховой рынок растет очень медленно — не более чем на 2% в год. Самую большую долю страхового рынка США, по данным Insurance Information Institute, занимает страхование автомобилей частными лицами.

Как работает Obamacare

Купить медицинскую страховку на 2019 год можно в период с 1 ноября по 15 декабря 2018 года. Оплатить полис нужно не позднее чем за 15 дней до начала действия страховки. Существует 5 факторов, по которым определяется стоимость страхового полиса: тип плана, возраст страхователя, доход, размер семьи и место проживания. В одних городах стоимость страхования выше, чем в других.

Все планы медицинского страхования делятся на 4 типа:

бронзовый — имеет самые низкие премии, но покрывает только 60% расходов на здравоохранение. Подходит людям, которые редко обращаются за медицинской помощью;

серебряный — оплачивает 70% медицинских расходов;

золотой — оплачивает 80% медицинских расходов;

платиновый — оплачивает 90% медицинских расходов, это самый дорогой тип страхования. Подходит людям с хроническими заболеваниями.

Перед покупкой страхового полиса нужно сравнить планы, чтобы выбрать оптимальный по стоимости. Страхователи в возрасте до 26 лет имеют право воспользоваться страховым планом родителей. Оформить страховку можно через государственный портал Health Insurance MarketPlace (healthcare.gov). Сайт предлагает 5 вариантов заказа полиса: онлайн, по телефону, лично, через агента или брокера, а также по электронной почте.

Система страхования в России гораздо моложе американской и устроена совершенно по-другому, особенно в области здравоохранения. Государство финансирует программу Обязательного медицинского страхования (ОМС), содержит поликлиники и больницы. Такая политика зародилась во времена Советского Союза, когда при коммунизме институт коммерческого страхования фактически был уничтожен.

Благодаря полису обязательного страхования граждане бесплатно обслуживаются в поликлиниках. По закону об обязательном медицинском страховании экстренная помощь должна быть оказана даже в случае отсутствия полиса ОМС. Цены на услуги государственных медучреждений контролирует государство, а услуги частных клиник почти никогда не субсидируются, поэтому и не контролируются на государственном уровне.

Работодатели не обязаны покупать платную страховку для своих сотрудников, но по желанию могут обеспечить их полисами Добровольного медицинского страхования (ДМС). Полис ДМС дает их обладателям возможность обслуживаться в коммерческих медицинских учреждениях с улучшенным сервисом. Стоимость полиса ДМС зависит от пола клиента, возраста, профессиональной деятельности, компании-страхователя, перечня услуг и списка клиник, в которые может обращаться страхователь. Физические лица также могут купить полис ДМС лично или через посредников.

За 2017 год российский рынок страхования вырос на 8,3%, а в 2018 году этот показатель составит 10,5%, прогнозирует АКРА. Самый крупный сегмент на российском рынке — это страхование жизни, в 2017 году его доля составляла 26%, а к 2022 году, по прогнозам АКРА, вырастет до 45%. На втором месте — ОСАГО с долей 17%.

Полисы страхования жизни продаются в основном через банки, на этот канал приходится 88,2% продаж. Банкам интересна продажа этого продукта из-за комиссий, в 2017 году их вознаграждение за реализацию страховок в совокупности составило 96,9 млрд рублей.

Препятствия к развитию

У российского страхового рынка огромный потенциал, но его сдерживают недоверие к отрасли страхования и низкая финансовая грамотность населения. Беззубая политика надзорных финансовых органов привела к тому, что доверие к институту страхования было подорвано целым рядом недобросовестных страховщиков, обманувших клиентов и исчезнувших с рынка.

Сейчас государство взяло вектор на очистку и укрупнение игроков страхового рынка — так, видимо, проще регулировать, но эта мера ведет к ограничению конкуренции и не стимулирует страховщиков бороться за клиента. Доверие к страхованию может вернуть жесткое регулирование деятельности страховщиков и клиентоориентированный подход последних, но налаживание этих процессов потребует много времени.

Из-за того, что страховые компании не доплачивали возмещение по ОСАГО, появилась отдельная отрасль автоюристов, которые отбивают деньги клиентов. При этом страховщики жалуются, что юристы расшатывают систему ОСАГО, говорят, что она на грани краха, и просят ЦБ поднять тарифы. Хотя на самом деле рентабельность по ОСАГО весьма неплохая — уже 10 лет она сохраняется на уровне 20%.

Вопиющая ситуация сложилась и в сфере страхования ответственности застройщиков перед дольщиками. До 2017 года этот вид страхования фактически не работал. Компании собирали деньги с клиентов, а производить выплаты по рискам не собирались. В ВСК приводили данные Института развития строительной отрасли, которые показывают, что не более 1% дольщиков обращались за выплатами по страховке. Это связано с тем, что дольщики лишаются права на квартиру, если получают страховую выплату, поэтому вместо требования выплаты они ждут сдачи жилья.

Наконец, в нашей стране нет культуры страхования. Российская страховая отрасль держится на обязательных или вмененных видах страхования. Граждане России не рассматривают страхование в качестве защиты от рисков, для них страховка — неудобное условие, которое нужно выполнить. Полис ОСАГО покупают, чтобы не получить штраф, жизнь и имущество в банке страхуют, потому что без этого не дадут кредит, полис выезжающих за рубеж нужен для получения визы. В России даже существует выражение «отбить страховку», то есть получить от страховой компании сумму, равную потраченной на полис, даже если для этого потребуется сделать более глубокую царапину на кузове автомобиля или разбить стекло, на котором был незначительный скол. Добровольно страхуются в России единицы.

Еще одна особенность российского рынка — о страховке задумываются, когда уже слишком поздно. На моей практике были случаи, когда клиенты, у которых обнаруживались тяжелые заболевания, пытались купить полис, чтобы страховая оплатила лечение. Они не знали, что страховаться нужно было до наступления риска. Это, опять же, к вопросу о финансовой грамотности: люди не понимают саму суть страхования, поэтому не пользуются возможностями, которые у них есть.

Итак, в чем же коренные отличия российского страхового рынка от американского? В США индустрия страхования складывался столетиями. Благодаря высокой конкуренции и ответственности коммерческих организаций перед своими клиентами, эта отрасль процветает. Американцы покупают страховые полисы не только потому, что должны, но и потому, что понимают, какую выгоду могут получить. В России культуры страхования нет, эта отрасль еще не успела сформироваться на должном уровне. Мошенничество, которое было распространено в 1990-е, не осталось в прошлом. Компании продолжают обманывать клиентов, поэтому степень доверия к ним в нашей стране крайне низкая. Страховые полисы россияне покупают в основном потому, что должны: без страховки нельзя получить визу, ипотеку, водить машину. Эту ситуацию можно изменить, но не в одночасье.