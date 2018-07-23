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Максим Топилин рассказал о грантах для создания групп по уходу за детьми
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Максим Топилин рассказал о грантах для создания групп по уходу за детьми 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что во многих населенных пунктах нет возможности построить детские сады. Вместо этого государство планирует выделить деньги на создание групп по уходу за детьми, сообщил сайт «Политика сегодня».
Женщины, которые захотят работать в этой сфере, получат необходимые навыки, после чего им выделят гранты на обустройство необходимых для этого помещений.
«Чтобы оно соответствовало определенным стандартам», — отметил Максим Топилин.
Минтруд приступит к разработке нормативной программы в 2019 году, а в 2020 году начнется реализация проекта, добавил он.
Минтруд запустит программу подготовки специалистов для системы долговременного ухода за пожилыми россиянами. Информацию подтвердил первый заместитель министра труда и соцзащиты России Алексей Вовченко.
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