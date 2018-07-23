Разбившийся в турецком аэропорту двухлетний мальчик из России погиб

Двухлетний Гордей Мищенко, который 18 июля упал с балкона в турецком аэропорту Миляс-Бодрум, погиб. Об этом телеканалу «360» сообщил адвокат семьи умершего.

Семья Мищеко с двумя детьми возвращалась из Антальи после отпуска. Ребёнок упал с неограждённого балкона в зоне duty free. Медики диагностировали у мальчика черепно-мозговую травму и провели трепанацию черепа.

На следующий день из-за травмы у ребёнка стали отказывать почки, он впал в кому.

Мальчика хотели доставить в московскую клинику, где есть все необходимое оборудование, но страховая компания не оплатила транспортировку ребёнка спецбортом. В результате, несмотря на усилия медиков, ребёнка спасти не удалось.