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Разбившийся в турецком аэропорту двухлетний мальчик из России погиб
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Разбившийся в турецком аэропорту двухлетний мальчик из России погиб 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Двухлетний Гордей Мищенко, который 18 июля упал с балкона в турецком аэропорту Миляс-Бодрум, погиб. Об этом телеканалу «360» сообщил адвокат семьи умершего.
Семья Мищеко с двумя детьми возвращалась из Антальи после отпуска. Ребёнок упал с неограждённого балкона в зоне duty free. Медики диагностировали у мальчика черепно-мозговую травму и провели трепанацию черепа.
На следующий день из-за травмы у ребёнка стали отказывать почки, он впал в кому.
Мальчика хотели доставить в московскую клинику, где есть все необходимое оборудование, но страховая компания не оплатила транспортировку ребёнка спецбортом. В результате, несмотря на усилия медиков, ребёнка спасти не удалось.
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