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В Госдуме назвали дату визита французских парламентариев в Москву
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В Госдуме назвали дату визита французских парламентариев в Москву 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Делегация французских парламентариев во главе с председателем Нацсобрания Франции Франсуа де Рюжи посетит Москву в сентябре, в рамках визита запланировано выступление де Рюжи в Госдуме, а также заседание большой межпарламентской российско-французской комиссии, сообщили РИА Новости в аппарате нижней палаты парламента.
"Франсуа де Рюжи и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провели телефонный разговор по инициативе французской стороны. Спикеры нижних палат парламентов Франции и России обсудили планы по дальнейшему взаимодействию. Де Рюжи, в частности, подтвердил намерения осуществить визит французской делегации в сентябре, когда будет реализована запланированная ранее программа", — сказали в аппарате Госдумы.
В понедельник глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что визит французской делегации перенесен на осень из-за внутриполитической ситуации во Франции. Ранее предполагалось, что Франсуа де Рюжи выступит на заседании Госдумы 25 июля.
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