Ещё
Моуринью о желании Мартиаля сменить клуб: «Я бы тоже хотел сыграть все пять игр в Лос-Анджелесе»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Когда грянет кризис, новые требования к дачникам и другие события дня
Когда грянет кризис, новые требования к дачникам и другие события дня

Моуринью о желании Мартиаля сменить клуб: «Я бы тоже хотел сыграть все пять игр в Лос-Анджелесе» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью оригинально прокомментировал желание вингера своей команды Антони Мартиаля сменить клуб.
"Я не знаю, что сказал его агент. Но нельзя в жизни делать только то, что хочешь. Я бы очень хотел приехать в Лос-Анджелес, тренироваться в Лос-Анджелесе и сыграть все свои пять игр в Лос-Анджелесе, не путешествуя, не меняя отели, а затем вернуться в Манчестер. Я бы хотел сыграть против «Лестера» в воскресенье, но я должен играть в пятницу. Так что невозможно делать в жизни только то, что хочешь", — цитирует наставника «красных дьяволов» Le 10 Sport.
Soccer News: последние новости
"Барселона" повесила ценник на Йерри Мину "Манчестер Юнайтед" интересуется ведущим защитником ПСЖ Главные новости дня: 22 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль73
Россияне взбунтовались из-за нового налога441
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе304
Из россиян сделают «вечных пешеходов»204
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян160
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение