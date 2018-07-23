Красногвардейский стрелок: что известно о массовое убийстве в республике Адыгея

Краснодар . 23 июля — Новая Кубань. Бытовая драма произошла вечером 20 июля в селе Красногвардейском, которое находится в нескольких километрах от кубанского города Усть-Лабинска . В сводке СКР по республике Адыгея данное происшествие охарактеризовали так: 55-летний мужчина в своей квартире застрелил 50-летнюю женщину и 49-летнего мужчину. После он отправился на карьеры, расположенные в южной части населенного пункта, где совершил аналогичные действия в отношении 23-летней девушки и 28-летнего парня. Затем стрелок уехал в лесополосу и покончил жизнь самоубийством.

Однако за ужасающими фактами официальной хроники скрывается не просто роковое стечение обстоятельств, но настоящая семейная драма. Чтобы разобраться в ситуации, «НК» пообщалась с местными жителями, многие из которых до сих пор шокированы жестокой расправой над односельчанами.

«Это до хорошего не доведет, он когда-нибудь их убьет»

Владимир (здесь и далее имена изменены — прим. «НК») и Елена развелись 3 года назад, прожив в браке более 20 лет. У бывших супругов осталось трое детей — две дочки и сын. По словам людей, лично знавших пару, причиной разлада стало постоянное рукоприкладство мужа. Сначала его жертвой становилась только жена, но когда под горячую руку стали попадать дочери, женщина приняла решение окончательно уйти от Владимира. Процедуру оформили юридически, а не просто разъехались по разным домам, как это часто бывает. Елена вместе с детьми перебрались на съёмное жилье. ;

Елена и ее дочь Ирина (имена изменены — прим. «НК») Фото / Cоциальные сети

— Они постоянно ругались, точнее, он ее просто бил. Тетя Лена вместе с детьми периодически уходила к маме, которая, наверно, предчувствуя беду, часто причитала — «это до хорошего не доведет, он когда-нибудь их убьет, — рассказала „НК“ одна из местных жительниц.

После развода Владимир продолжал преследовать экс-супругу и детей. Рассказывают, что он даже приезжал к людям, которые сдавали Елене и детям дом, и просил выгнать их на улицу. Продолжались и побои: в ходе одной из них заступившаяся за Елену сестра получила удар. По словам жителей села, она написала заявление в полицию, однако дело возбуждено не было, хотя у мужчины на тот момент уже имелись две судимости.

Знакомые отмечают, что мужчина любил рассуждать о распущенности современной молодежи и критиковал девушек, которые приходили к нему за фотографиями (он владеет единственным фото-ателье в с. Красногвардейском — прим. „НК“) в неподобающем, как ему казалось, виде.

— Помню, пришла к нему сделать снимок для документов, была зима, я точно не помню, в чем была, но точно не откровенный наряд, и услышала в свой адрес странную шутку от Владимира — ты бы еще голой пришла, сказал он, — вспоминает другая жительница с. Красногвардейское.

Убийство, убийство, самоубийство

В тот роковой день мужчина отправился на местный карьер вместе с 11-летним сыном. Там же в компании молодых людей отдыхала его средняя дочь Ирина. Владимир сделал девушке замечание, ему показалось, что она ведет себя распущенно. За Иру заступились друзья и, по одной из версий, завязалась драка. Силы были не равны, поэтому обиженный Владимир уехал. Никто не мог предположить, что он вернется назад.

— Когда ребята возвращались из карьера, это было около 6 часов вечера, он перегородил им дорогу. В руках были два охотничьих ружья. Из них он и выстрелил в дочь и ее приятеля, — говорят односельчане. ;

Фото из открытых источников

Раненных людей в местную районную больницу доставили друзья. К тому времени девушка была мертва, парня на Скорой отправили в Майкоп , где он сразу был помещен в реанимационное отделение.

Но вернемся к Владимиру. Оставив истекающую кровью дочь на проселочной дороге, он вернулся в свою квартиру. Здесь стоит уточнить, что некоторое время назад мужчина перебрался к матери, а свое жилье предоставил супруге с детьми. Вместе с Еленой там жил ее 49-летний сожитель. Как рассказывают местные жители, Владимир якобы решил наказать бывшую жену за плохое воспитание, которое она дала детям. Расстреляв женщину и ее друга, он покинул квартиру, сел в машину и уехал в неизвестном направлении.

— Когда информация о случившемся поступила в полицию, все испугались, что он поехал в Армавир , где сейчас живет их старшая дочь, — сообщили в беседе с корреспондентом „НК“ жители с. Красногвардейское.

Тело Владимира нашли спустя несколько часов на территории лесополосы в восточной части населенного пункта. Мужчина совершил самоубийство.

В обстоятельствах преступления будут разбираться сотрудники СКР в рамках возбужденного уголовного дела (ч.2 ст.105 УК РФ — „Убийство двух или более лиц“. Тела погибших вернули родственникам, похороны состоятся на днях. Оставшийся сиротой 11-летний мальчик пока живет с бабушкой по материнской линии. Информация о том, что мать Владимира скончалась после известий о расстреле, не соответствует действительности.

»НК» продолжит следить за ситуацией.