Пропавший бронзовый Путин нашелся в гараже мясокомбината

Бронзовая скульптура Владимира Путина , которая должна была стоять в центре композиции «Служение отечеству» в уральском селе Частоозерье, нашлась в гараже местного мясокомбината. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Андрей Выползов

Александр Ильтяков. «Как известно, статую не стали водружать на частоозерской площади по идеологическим причинам, и сейчас она хранится в гараже мясокомбината, перевязанная для страховки буксировочным тросом. Заходишь в бокс, и вот на тебе — стоит на бетонном полу двухметровый Путин, а рядом машины чинят», — написал он. На фото, опубликованном Выползовым, также запечатлен автор идеи установки памятника Путину, депутат Госдумы

Скульптурная композиция «Служение отечеству» была открыта в селе Частоозерье Курганской области в мае 2018 года. Она представляет собой трибуну и бронзовую карту России за ней. Изначально за трибуной должна была стоять фигура Путина, однако от этой идеи решили отказаться. Депутат Ильтяков тогда выразил уверенность в том, что президент — скромный человек, а установка «золотых истуканов» может запустить моду на подобные памятники.

В России уже есть несколько памятников Путину. Один из них установили в Ленинградской области в хуторе под поселком Агалатово. Путин там изображен на манер римских императоров — в тоге и с гербом страны на медали.

Другой памятник поставили перед зданием Псковской детской областной больницы. Сразу после торжественного открытия бюста его установку назвали незаконной.

В образе крылатого медведя с осетром в лапах Путина увековечил астраханский скульптор-самоучка. Свое творение он намеревался отправить в Кремль в качестве подарка.