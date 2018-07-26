Почему в Крыму после снятия моратория люди не могут дооформить участки

Недосягаемая соткаНа момент, когда Крым вернулся в состав РФ , более 60 тысяч крымчан не успели оформить свои земельные участки. Чтобы дать возможность людям получить право собственности по упрощенной системе, в 2014 году Совет министров РК принял постановление N 313. Согласно этому документу, завершить процедуру могут те, кто имеет действующие решения органов местного самоуправления на разработку документации по землеустройству, принятые с 14 октября 2008 года по 21 марта 2014 года. Но в апреле 2017 года крымское правительство ввело мораторий на дооформление. Чиновники пояснили это доработкой земельного законодательства во избежание мошенничества, а также отсутствием актуальных генпланов. За три года (до моратория) завершить оформление прав на участки смогли 30 тысяч крымчан. И на это были объективные причины: создание с нуля в российском Крыму многих структур, огромные очереди в Госкомрегистре. К тому же муниципалитеты то ли из-за нехватки специалистов, то ли сознательно затягивали принятие решений о предоставлении земли. Были случаи, когда люди, имея отказ в получении участка, обращались в суд и выигрывали дело. Но муниципалитеты игнорировали эти решения.1 июня нынешнего года мораторий сняли, но к получению заветных документов крымчан это не приблизило. Генпланов в муниципалитетах по-прежнему нет, зато теперь установлен более широкий перечень оснований для отказа в предоставлении участка. Как пояснили чиновники — чтобы сократить число судебных дел. Приходите завтраВасилий К. получил разрешение на разработку технической документации на земельный участок в селе Наниково недалеко от Феодосии еще в 2009 году. Своего жилья у мужчины нет, живет у родственников и уже девять лет мечтает построить дом и перевезти туда семью. При Украине из-за бюрократии получить госакт было сложно, люди годами безрезультатно оббивали пороги различных инстанций. Не особо, по их мнению, изменилась ситуация и сейчас. — В 2015 году я подал заявление с необходимым пакетом документов на предоставление участка в администрацию Феодосии, — рассказал Василий. — Но мне отказали на основании отсутствия нового генплана. Подал в суд, он вынес решение, что отсутствие генплана не является основанием для отказа в предоставлении участка. Опять подаю документы в муниципалитет — и опять отказ с немножко другой формулировкой, но с тем же смыслом. Снова обращаюсь в суд, и он признает решение администрации незаконной. Подаю документы в муниципалитет, проходят все сроки, а ответа — нет. В июне, когда сняли мораторий, мужчине в муниципалитете сообщили, что ждут регламент, без которого не могут принимать решения по земельным вопросам. Василий побывал на приеме у главы администрации Феодосии, писал жалобу в прокуратуру на то, что муниципалитет игнорирует решение суда. Но результата нет. Юрист Шевкет Мамутов признает, что затягивание сроков ответа в администрациях и игнорирование решений суда, увы, обычная практика. Процесс завершения оформления прав на земельный участок до введения моратория был следующий: с пакетом документов (решения поселковых и сельских советов о разрешении на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка для строительства жилого дома или решения на разработку технической документации по землеустройству и кадастровый паспорт) человек обращается в администрацию с заявлением о выделении участка в собственность. Муниципалитет по закону должен принять решение в течение 65 дней. Но люди не могли получить ответ от администрации в течение года, говорит юрист. — Муниципалитет отказывает из-за того, что часть земельного участка якобы находится на дороге, хотя на самом деле это не так. Человек подает иск в суд, решение суда первой инстанции — в его пользу, решение Верховного суда Республики Крым тоже. Суды признают действия администрации незаконными, муниципалитет должен пересмотреть свое решение, но он этого не делает, — говорит Шевкет Мамутов. К слову, в некоторых муниципалитетах Симферопольского района по незнанию или намеренно продолжают дезинформировать людей. — Специалист не принял у меня заявление и пакет документов, сославшись на то, что в Крыму продолжает действовать мораторий на дооформление, — возмущается жительница Симферополя Оксана Цветкова. В министерстве имущественных и земельных отношений РК признают, что на местах существует проблема с кадрами и организацией работы. Поэтому граждане и не могут вовремя получить на руки документы. — Сегодня нет препятствий для обращения в органы исполнительной власти для завершения оформления права, которое было получено при Украине на все виды земель — под индивидуальное жилищное строительство, садоводство, огородничество и личное крестьянское хозяйство, — подчеркивает заместитель министра земельных и имущественных отношений РК Валерий Драч. Что изменилось с 1 июняКак поясняет адвокат Шевкет Мамутов, ранее было несколько оснований для отказа: если участок находится в лесной зоне или он предоставлялся из земель особо охраняемых территорий, располагался у границ природно-заповедного фонда или в границах прибрежной защитной полосы. А теперь их 25 (ст. 39.16 Земельного кодекса РФ). В том числе получить отказ можно и в случае несоответствия месторасположения объекта документации, связанной с градостроительной деятельностью на территории РК. А также в случае отсутствия утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зондирования. На сегодняшний день генплан имеет только Симферополь. Хотя все города и районы должны были принять их еще до конца 2017 года. Также теперь местные власти имеют право отказать заявителю, если не установлена категория и вид разрешенного использования земельного участка. Если до введения моратория, при постановке на кадастровый учет в кадастровом паспорте указывали, что категория не установлена, ее устанавливали позже при передаче участка постановлением органов исполнительной власти. — С 2018 года вступили в силу изменения к закону о государственной регистрации прав. Теперь, прежде чем предоставить земельный участок, за ним должно быть зарегистрировано право муниципальной собственности. А сделать это невозможно, поскольку решение органа местного самоуправления, выданное до референдума, не является основанием для регистрации муниципальной собственности. Правовой тупик: чтобы зарегистрировать муниципальную собственность, у земельного участка должен быть вид разрешенного использования и установлена категория земель, — поясняет юрист. КстатиСтоит отметить, что в Крыму еще несколько десятков тысяч человек надеются завершить оформление прав на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, хотя под 313 постановление они не подпадают. Эти люди получили разрешение на разработку проекта землеустройства до 2008 года. А документы сохраняли силу в течение двух лет, то есть до 14 октября 2010 года. Но большинство за столь короткий срок не успели получить право собственности. Общественники и юристы считают, что надо было внести изменения в законодательство и в правительственное постановление N313 и дать возможность людям дооформить свои участки. Но крымские власти это предложение не поддержали. До введения моратория люди, получив отказ, подавали в суд и нередко выигрывали его. Теперь же юристы считают, что в законодательных актах будет более четко сказано о том, что эта категория людей лишилась своего права на участок еще в 2010 году. И будут ли суды после этого вставать на сторону людей — большой вопрос. Что надо для дооформления земельных участков в РК:• Обратиться к кадастровому инженеру с «действующим» решением органа местного самоуправления и получить изготовленный им межевой план. В настоящее время заявление о постановке на кадастровый учет могут подавать в Госкомрегистр только лица, действующие по доверенности от органов местного самоуправления. • Подать заявление о предоставлении земельного участка в муниципалитет. • Обратиться с заявлением о регистрации прав на участок в Госкомрегистр или его территориальный орган (как правило, через МФЦ), приложив решение о предоставлении земельного участка.