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«Очень большой телескоп» снял Нептун лучше «Хаббла»
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«Очень большой телескоп» снял Нептун лучше «Хаббла» 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: Популярная механика
Материал подготовлен National Geographic Россия. Читать в первоисточнике.
Обсерватория «Очень большой телескоп» (Very Large Telescope, VLT) установлен на 2635-метровой горе Серро Параналь, в чилийской пустыне Атакама, вдалеке от источников светового загрязнения. Обсерватория состоит из четырех отдельных телескопов с диаметром главного зеркала 8,2 метра и четырех вспомогательных оптических телескопов поменьше — с апертурой в 1,8 метров. Первые наблюдения с помощью VLT были сделаны в мае 1998 года, а к 2000 году весь комплекс, крупнейший на тот момент, работал на полную мощность.
В 2004 году VLT получил инфракрасные изображения экзопланет GQ Волка b и 2M1207b, в 2016 году им были сделаны сверхчеткие фотографии Юпитера.
Теперь 8-метровой телескоп достиг теоретического предела оптического разрешения: атмосферные искажения для него уже не помеха. Недавно сделанные снимки Нептуна по резкости превосходят те, что сделал космический телескоп «Хаббл». Вот пример: слева — изображение, сделанное VLT, а справа — орбитальным телескопом.
Это стало возможным благодаря спектрографу Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) и системам оптической адаптации Adaptive Optics Facility (AOF).
Обычно земная атмосфера мешает наблюдать за космическими объектами с поверхности планеты. Чтобы компенсировать искажения, телескоп использует метод «опорной звезды»: мощные лазеры направляют в небо четыре ярких оранжевых луча. Эти лучи возбуждают атомы в верхних слоях атмосферы и заставляют их излучать обратно в сторону Земли; оптические системы, обрабатывая данные с частотой 1000 раз в секунду, регистрируют этот свет и адаптируют форму гибкого зеркала телескопа. Этот метод позволяет устранить искажения и получить ультрачеткие изображения даже таких удаленных объектов, как Нептун, который находится в 4,5 млрд км от Земли.
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