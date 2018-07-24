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В центре Тюмени перекроют девять улиц из-за Дня города
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В центре Тюмени перекроют девять улиц из-за Дня города 

RT на русском 46 минут назад
Фото: RT на русском
В центре Тюмени перекроют девять улиц из-за празднования Дня города, сообщает URA.RU со ссылкой на департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.
Ограничение будет действовать с 8:00 28 июля до 1:00 29 июля.
Движение закроют, в частности, по улице Республики от Перекопской до Луначарского, на Коммунистической от Луначарского до Ямской, по Ямской от Коммунистической до Казанской.
Кроме того, планируется перекрыть движение по улице Луначарского от Казанской до Коммунистической, по Казанской от Ямской до Луначарского, по Дзержинского от Республики до Хохрякова.
Также движение закроют по улице Первомайской от Герцена до Ленина, по Володарского от Семакова по направлению к площади Борцов Революции и по Механической от Горького до Холодильной.
В 2018 году Тюмень отмечает 432-й день рождения. Основные мероприятия состоятся 28 июля.
Ранее m24 сообщало, что у стадиона «Лужники» ограничат движение 28 и 29 июля из-за «Ночного забега».
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