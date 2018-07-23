Баню «На Северной» закрыли на ремонт

фото vsaunu.ru Информация о закрытии общественной бани «Оздоровительный комплекс „Абсолют +“, больше известную в народе, как баня „На Северной“, появилась на официальном сайте горадминистрации.

В сообщении говорится, что баня не будет принимать посетителей с 30 июля, а вновь её двери откроются лишь 4 сентября. Связано закрытие бани с необходимостью проведения косметического ремонта. Заодно с работами проверят готовность общественной „мыльни“ к отопительному сезону.

В мэрии просят горожан на время проведения ремонтных работ можно воспользоваться услугами общественных бань:

— оздоровительный комплекс „Абсолют +“, ул. Строителей, д.5 (Баня на „Всполье“);

— социальная баня МУП „Оздоровительный центр“, Красносельский проезд, д.6-а;

— банно-оздоровительный комплекс „Красносельские бани“, Красносельский проезд, д.6.