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Баню «На Северной» закрыли на ремонт
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Баню «На Северной» закрыли на ремонт 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
фото vsaunu.ru  Информация о закрытии общественной бани «Оздоровительный комплекс „Абсолют +“, больше известную в народе, как баня „На Северной“, появилась на официальном сайте горадминистрации.
В сообщении говорится, что баня не будет принимать посетителей с 30 июля, а вновь её двери откроются лишь 4 сентября. Связано закрытие бани с необходимостью проведения косметического ремонта. Заодно с работами проверят готовность общественной „мыльни“ к отопительному сезону.
В мэрии просят горожан на время проведения ремонтных работ можно воспользоваться услугами общественных бань:
— оздоровительный комплекс „Абсолют +“, ул. Строителей, д.5 (Баня на „Всполье“);
— социальная баня МУП „Оздоровительный центр“, Красносельский проезд, д.6-а;
— банно-оздоровительный комплекс „Красносельские бани“, Красносельский проезд, д.6.
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