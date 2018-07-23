В Ульяновске водители 28 маршрута устроили забастовку

Утром 20 июля жители Ульяновска сообщили в городскую администрацию о перебоях в работе 28 маршрута. Данную информацию «ФедералПресс» подтвердили в администрации города. Из-за акции протеста автобусы стали выходить на маршрут один раз в час, хотя ранее курсировали с периодичностью в 15 минут.

«Утром в администрацию поступили обращения от жителей о фактах срыва 28 маршрута. Были незамедлительно организованы проверки сотрудниками управления дорожного хозяйства и транспорта администрации совместно с членами общественного совета на остановочных пунктах «ул. Заречная» и «УАЗ». Факты подтвердились в период с 10.00 до 10.30 20 июля. Мы немедленно потребовали от владельца маршрута принять меры. К 11.00 все нормализовалась», — рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе администрации Ульяновска.