Ещё
В Ульяновске водители 28 маршрута устроили забастовку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ульяновске водители 28 маршрута устроили забастовку 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Утром 20 июля жители Ульяновска сообщили в городскую администрацию о перебоях в работе 28 маршрута. Данную информацию «ФедералПресс» подтвердили в администрации города. Из-за акции протеста автобусы стали выходить на маршрут один раз в час, хотя ранее курсировали с периодичностью в 15 минут.
«Утром в администрацию поступили обращения от жителей о фактах срыва 28 маршрута. Были незамедлительно организованы проверки сотрудниками управления дорожного хозяйства и транспорта администрации совместно с членами общественного совета на остановочных пунктах «ул. Заречная» и «УАЗ». Факты подтвердились в период с 10.00 до 10.30 20 июля. Мы немедленно потребовали от владельца маршрута принять меры. К 11.00 все нормализовалась», — рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе администрации Ульяновска.
По факту случившегося составлены акты, их передадут в управление государственного дорожного надзора по Ульяновской области для принятия мер воздействия на перевозчика.
Фото: Евгений Поторочин / ФедералПресс
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Североуральцы организуют митинг из-за проишествия с водой Крым предложил Украине «вычерпать Азовское море» На новгородском мясокомбинате выявлен вирус африканской чумы свиней
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль75
Россияне взбунтовались из-за нового налога441
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе305
Из россиян сделают «вечных пешеходов»204
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян163
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение