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Андрей Лунин: «Рад быть первым украинцем, надевшим футболку „Реала“
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Андрей Лунин: «Рад быть первым украинцем, надевшим футболку „Реала“ 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Он также добавил, что больше всего ценит в «королевском клубе» победный дух.
— Очень рад быть здесь, — цитирует Лунина официальный сайт "Реала". — Я выбрал этот клуб, потому что победы — являются самым важным элементом спорта, и, как и любой другой спортивный профессионал, я хочу постоянно выигрывать. Рад и горд быть первым украинцем, надевшим футболку «Реала».
По данным Marca, «Реал» заплатил «Заре» за переход Лунина 8,5 миллионов евро. В прошлом сезоне вратарь провел за клуб из Луганска 36 матчей во всех турнирах, пропустил 54 мяча.
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