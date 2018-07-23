Андрей Лунин: «Рад быть первым украинцем, надевшим футболку „Реала“

Он также добавил, что больше всего ценит в «королевском клубе» победный дух.

— Очень рад быть здесь, — цитирует Лунина официальный сайт "Реала" . — Я выбрал этот клуб, потому что победы — являются самым важным элементом спорта, и, как и любой другой спортивный профессионал, я хочу постоянно выигрывать. Рад и горд быть первым украинцем, надевшим футболку «Реала».