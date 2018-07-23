Жителя Марий Эл будут судить за насилие над восьмилетней падчерицей 

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл — РИА Новости. Житель Марий Эл, обвиняемый в сексуальном насилии над малолетней падчерицей, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по Республике Марий Эл.
По данным следствия, в одной из деревень Моркинского района Республики Марий Эл в течение апреля 2018 года мужчина пять раз «удовлетворял свои сексуальные потребности» при помощи 8-летней приемной дочери своей сожительницы.
"По уголовному делу назначены и проведены судебно-медицинская, генетическая, судебно-психиатрическая и психолого-психиатрическая экспертизы, допрошено семь свидетелей. Уголовное дело направлено в суд", — говорится в сообщении регионального СУСК.
Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.