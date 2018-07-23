Жителя Марий Эл будут судить за насилие над восьмилетней падчерицей

По данным следствия, в одной из деревень Моркинского района Республики Марий Эл в течение апреля 2018 года мужчина пять раз «удовлетворял свои сексуальные потребности» при помощи 8-летней приемной дочери своей сожительницы.

"По уголовному делу назначены и проведены судебно-медицинская, генетическая, судебно-психиатрическая и психолого-психиатрическая экспертизы, допрошено семь свидетелей. Уголовное дело направлено в суд", — говорится в сообщении регионального СУСК.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.