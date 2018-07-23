В Совфеде предложили законодательно ввести услуги по вытрезвлению граждан

"Необходимо отработать нормативно-правовую базу, а точнее, нужен закон, который заполнит эту нишу. На сегодняшний день в законе нет полномочий субъектов, именно четко прописанной, этого вида деятельности — оказания услуг по вытрезвлению граждан или оказанию услуг гражданам, находящимся в нетрезвом состоянии", — заявил Рязанский на пресс-конференции, посвященной подведению итогов работы комитета СФ в весеннюю сессию.

"Абсолютное большинство регионов, с точки зрения социологии, поддерживают, потому что услуга эта, к сожалению, нужна. Она важна не для того, чтобы бороться с алкоголизмом — для этого нужна другая методика и иные меры. Что касается житейских ситуаций — тема важна для того, чтобы людей просто спасать. Спасать от преступников, спасать от того, чтобы они просто не замерзли, чтобы их не ограбили", — добавил сенатор.

Рязанский отметил, что в том случае, если человек не сможет оплатить эти услуги, стоимость его нахождения в вытрезвителе может быть компенсирована общественными работами, а для этого «региону надо дать соответствующие права и полномочия».

По его словам, к примеру, в Белгородской области количество людей, которые попадают в медвытрезвители, составляет около 10 тысяч в год. В Татарстане, как отметил парламентарий, действуют 13 подобных учреждений, за год там бывает до 14,5 тысяч пациентов.