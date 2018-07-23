Пожилая жительница района Марьино заняла второе место на конкурсе красоты

Жительница района Марьино Лариса Шатунова стала второй на конкурсе красоты среди женщин пенсионного возраста «Красавица „Московского долголетия“». Подобный конкурс проводился впервые, сообщили в пресс-службе парка «Кузьминки», где и прошло мероприятие.

— За победу боролись 12 участниц — представительниц ЮВАО. Все они блеснули красотой, талантами и артистизмом. Активно поддерживали участниц их болельщики, — сообщил один из организаторов.

Кстати, победительницей стала предстательница района Выхино-Жулебино Галина Молодцова, а бронза досталась участнице из Нижегородского Ирине Савчук. (еп)