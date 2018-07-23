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Пожилая жительница района Марьино заняла второе место на конкурсе красоты
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Пожилая жительница района Марьино заняла второе место на конкурсе красоты 

Управа района Марьино 2 часа назад
Фото: Управа района Марьино
Жительница района Марьино Лариса Шатунова стала второй на конкурсе красоты среди женщин пенсионного возраста «Красавица „Московского долголетия“». Подобный конкурс проводился впервые, сообщили в пресс-службе парка «Кузьминки», где и прошло мероприятие.
— За победу боролись 12 участниц — представительниц ЮВАО. Все они блеснули красотой, талантами и артистизмом. Активно поддерживали участниц их болельщики, — сообщил один из организаторов.
Кстати, победительницей стала предстательница района Выхино-Жулебино Галина Молодцова, а бронза досталась участнице из Нижегородского Ирине Савчук. (еп)
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