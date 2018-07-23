На смену «адским» остановочным павильонам придут обычные 

На нескольких улицах Калуги в этом году должны появиться остановочные павильоны, которые будут не только обозначать место остановки общественного транспорта, но и обеспечивать пассажирам, дожидающимся троллейбуса и автобуса, защиту от солнца и дождя. Большая часть калужских остановочных павильонов с прозрачной крышей ни от того, ни от другого не спасают. «Эти остановочные павильоны придуманы явно не для комфорта, а для того, чтобы в жару люди, ожидающие транспорт, могли почувствовать себя немного в аду, а в дождь — хорошенько вымокнуть», — этот отзыв, оставленный одним из пользователей соцсетей, был 23 июля процитирован на планерке в городской управе Калуги во время обзора критических публикаций в СМИ. Отвечая на критику пользователей соцсетей, заместитель начальника управления городского хозяйства Денис Нефедов и пообещал, что часть «адских» остановочным павильонов будет заменена на обычные. Заменены, правда, будут лишь девять. Еще около сорока павильонов отремонтируют. Денис Нефедов, правда, негодования пользователей не разделил. «Она (остановка — прим. „Калуги 24“) полностью соответствуют ГОСТам по автомобильным остановкам. Остановки, как вы понимаете, предназначены для временного ожидания транспортных средств. И ГОСТ нам позволяет делать остановки, открытые по бокам и сзади с навесом», — сказал он. «Если позволяет ГОСТ делать такие остановки, то есть еще набор технических решений, которые более удобны жителям. Давайте посмотрим. Действительно, дождь, жара, все может быть. Делать надо так, чтобы можно было укрыться», — ответил на это Дмитрий Разумовский. Список претензий пользователей соцсетей к остановочным павильонам Дмитрий Разумовский дополнил своими. Он раскритиковал «рекламные» остановочные павильоны. Их в Калуге 43. Такие павильоны должны обслуживать компании-владельцы рекламного места. Однако, как убедился городской голова, делается это не всегда. «Это позор. Люди не следят за этими павильонами… Кроме того, что там рабочий элемент, скролл с рекламой, ничего хорошего там нет. Загажена, я извиняюсь за жаргон, сама остановка. И таких много. Поэтому просьба посмотреть с точки зрения исполнения обязательств исполнения той стороны. Если там есть юридическое основание для расторжения, расторгайте к чертовой матери. И надо искать хороших, надежных партнеров. По конкурсу привлекать, как делается в других городах», — сказал городской голова.