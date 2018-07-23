Минтруд планирует ликвидировать очереди в домах престарелых 

Минтруд ставит задачу ликвидировать очереди в домах престарелых, а также создать условия для ухода за престарелыми на дому. Об этом после заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам сообщил глава ведомства Максим Топилин, передаёт ТАСС.
«Мы, безусловно, ставим задачу в этом проекте ликвидировать полностью очередь в учреждения для пожилых людей», — сообщил Топилин.
По данным Министерства труда и соцзащиты, на 1 января текущего года очередь в домах престарелых составила 3 тысячи 662 человека, а на 1 января 2016 года — почти 12 тысяч человек.
Кроме того, Максим Топилин сообщил, что в рамках национального проекта планируется создать учреждения современного типа и активно задействовать НКО в этом процессе. Доля участия НКО в этом секторе сейчас составляет 7-8 процентов.
«За шесть лет мы должны довести долю до 15% как минимум», — сказал министр.
Национальный проект «Демография» включает следующие федеральные проекты: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Создание яслей — содействие занятости женщин», «Новая физическая культура населения».
Национальный проект рассчитан на 2019-2024 годы. На его реализацию планируется выделить около 3,5 триллиона рублей, сообщил ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.