Ещё
В Москве откроются центры оказания бесплатной неотложной помощи бездомным животным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе

В Москве откроются центры оказания бесплатной неотложной помощи бездомным животным 

ТАСС 32 минуты назад
В Москве могут открыться социальные ветеринарные центры по оказанию бесплатной неотложной помощи бездомным животным. Клиники будут оказывать ветеринарные услуги бесплатно или на льготных условиях бездомным животным из приютов, у которых нет финансового куратора и требуется неотложная ветеринарная помощь. Центры также будут работать с питомцами малообеспеченных хозяев, например, пенсионеров, которые не способны оплатить дорогостоящее лечение. Центры откроет «Социально ориентированная ветеринария» (АНО «СОВет»). Об этом сообщается в пресс-релизе организации.
Проект реализуется на базе ветеринарных клиник-партнеров, которые АНО «СОВет» отбирает на основании их компетентности, оснащенности оборудованием, необходимым для скорой помощи, и ориентированности на социально значимую благотворительную деятельность. В зависимости от состояния животного и ситуации, центр берет на себя от 50 до 100% оплаты ветеринарных услуг.
Первые такие клиники АНО «СОВет» открыл в Краснодаре в 2016 году. В Москве центры спасения нуждающихся животных, по предварительной договоренности, должны быть запущены при содействии ветеринарной сети «Медвет».
Запуск московских социальных ветклиник запланирован на осень. До конца лета АНО «СОВет» ведет сбор средств через краудфандинговую кампанию на платформе Планета.ру. Цель кампании — собрать 110 тыс. рублей. Вырученные средства пойдут на покрытие расходов работы клиник-партнеров в течение месяца. Как сообщает АНО «СОВет», дальнейшая финансовая поддержка клиник будет осуществляться за счет благотворительных мероприятий, спонсорской помощи благотворительных организаций и частных пожертвований. Работа центров строится таким образом, что формируется стабильный фонд, за счет которого экстренная помощь может быть оказана любому нуждающемуся бездомному животному без необходимости сбора финансовых средств в каждом конкретном случае.
Официальной статистики о количестве бездомных животных в России нет. По данным European Society of Dog and Animal Welfare (ESDAW), которое является независимым сообществом неравнодушных к проблеме бездомных животных студентов, ветеринаров и активистов в странах Евросоюза, в России проживает примерно 4 млн бездомных собак. Оценки ESDAW основываются на информации, предоставляемой местными приютами-партнерами ESDAW. Для сравнения, в Турции эта цифра составляет 1 млн; во Франции — 20 тыс. ; в Нидерландах — 8 тыс. бездомных собак и 25 тыс. бездомных кошек.
Материал предоставлен проектом "+1".
ТАСС: последние новости
Оренбургские ракетчики провели под Астраханью боевой пуск из комплекса "Искандер-М" Источник: сбой в системе доставки багажа в Шереметьеве связан с подтоплением Следователи выясняют обстоятельства смерти юноши, участвовавшего в квесте в Нальчике
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне взбунтовались из-за нового налога309
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе116
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину84
Дачники будут жить по новым правилам130
Android поразил невидимый вирус5
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение