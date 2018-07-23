В Москве откроются центры оказания бесплатной неотложной помощи бездомным животным

Москве могут открыться социальные ветеринарные центры по оказанию бесплатной неотложной помощи бездомным животным. Клиники будут оказывать ветеринарные услуги бесплатно или на льготных условиях бездомным животным из приютов, у которых нет финансового куратора и требуется неотложная ветеринарная помощь. Центры также будут работать с питомцами малообеспеченных хозяев, например, пенсионеров, которые не способны оплатить дорогостоящее лечение. Центры откроет «Социально ориентированная ветеринария» (АНО «СОВет»). Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Проект реализуется на базе ветеринарных клиник-партнеров, которые АНО «СОВет» отбирает на основании их компетентности, оснащенности оборудованием, необходимым для скорой помощи, и ориентированности на социально значимую благотворительную деятельность. В зависимости от состояния животного и ситуации, центр берет на себя от 50 до 100% оплаты ветеринарных услуг.

Первые такие клиники АНО «СОВет» открыл в Краснодаре в 2016 году. В Москве центры спасения нуждающихся животных, по предварительной договоренности, должны быть запущены при содействии ветеринарной сети «Медвет».

Запуск московских социальных ветклиник запланирован на осень. До конца лета АНО «СОВет» ведет сбор средств через краудфандинговую кампанию на платформе Планета.ру. Цель кампании — собрать 110 тыс. рублей. Вырученные средства пойдут на покрытие расходов работы клиник-партнеров в течение месяца. Как сообщает АНО «СОВет», дальнейшая финансовая поддержка клиник будет осуществляться за счет благотворительных мероприятий, спонсорской помощи благотворительных организаций и частных пожертвований. Работа центров строится таким образом, что формируется стабильный фонд, за счет которого экстренная помощь может быть оказана любому нуждающемуся бездомному животному без необходимости сбора финансовых средств в каждом конкретном случае.

Официальной статистики о количестве бездомных животных в России нет. По данным European Society of Dog and Animal Welfare (ESDAW), которое является независимым сообществом неравнодушных к проблеме бездомных животных студентов, ветеринаров и активистов в странах Евросоюза , в России проживает примерно 4 млн бездомных собак. Оценки ESDAW основываются на информации, предоставляемой местными приютами-партнерами ESDAW. Для сравнения, в Турции эта цифра составляет 1 млн; во Франции — 20 тыс. ; в Нидерландах — 8 тыс. бездомных собак и 25 тыс. бездомных кошек.

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