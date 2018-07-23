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«Зеленое» предпринимательство может сократить безработицу среди молодежи
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«Зеленое» предпринимательство может сократить безработицу среди молодежи 

ТАСС 32 минуты назад
Эксперты некоммерческой гуманитарной организации Hivos предложили решать проблему молодежной безработицы при помощи «зеленого» предпринимательства. Согласно данным Международной организации труда (ILO, специализированное учреждение ООН), каждый пятый молодой человек не работает и не учится в силу экономических, социальных и политических причин (поколение NEET (Not in Education, Employment or Training) или поколение ни-ни). Во всем мире более 64 млн безработных юношей и девушек живут в нищете. О перспективах, которые открывает экопредпринимательство, говорится в материале, опубликованном на сайте Hivos.
Согласно докладу ILO «Глобальные тренды занятости молодежи 2017» (Global Employment Trends for Youth), среди безработных в три раза больше молодых (15-24 лет), чем взрослых людей. Хотя численность молодежи выросла на 139 млн человек с 1997 по 2017 гг., юная рабочая сила сократилась на 34,9 млн В 2017 г. к поколению NEET относили 21,8% молодых людей, причем доля нетрудоустроенных и не вовлеченных в образовательные программы юношей составила 9,8%, тогда как девушек — 34,4%.
Развитие предпринимательства может побороть безработицу среди молодежи.
В Намибии, к примеру, малые и средние предприятия (SME) уже вносят более 20% в национальный валовый продукт и предоставляют 150 тыс. рабочих мест. При этом экостартапы выдвигают меньше требований к кандидатам, а молодежь больше заинтересована в инновационных бизнес-решениях. К тому же данный сектор может помочь специалистам, лишившимся работы в результате перехода общества к устойчивой экономике.
Специалисты обращают внимание, что «зеленое» предпринимательство может воздействовать на общество, стимулируя экоинновации и меняя поведенческие привычки людей. «Граждане будут искать и потреблять экологические продукты и услуги, что, в свою очередь, будет только повышать занятость и экологические выгоды», — говорится в публикации ILO. «Зеленый» сектор дает больше возможностей и молодым женщинам, которым сложнее стать предпринимателями и развивать свой бизнес.
В ILO однако уточняют, что программы развития предпринимательского сектора должны сопровождаться более широкими политическими мерами, нацеленными на предоставление молодежи достойных рабочих мест. По данным ILO, двое из пяти молодых жителей развивающихся стран и государств с формирующейся рыночной экономикой, работая, живут меньше чем на $3,1 в день. Трое из четверых заняты в неформальном секторе экономики. Организация также предлагает субсидировать заработные платы в компаниях (когда государство компенсирует часть затрат на нового сотрудника) и расширять доступ молодежи к консультационным услугам.
Материал предоставлен проектом "+1".
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