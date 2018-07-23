Главный редактор Carnegie.ru Александр Баунов под впечатлением от дискуссий Московского урбанистического форума размышляет о том, действительно ли московские изменения стали простым следствием финансовых возможностей мегаполиса, смогут ли другие города повторить успех столицы и что может пойти не так на ниве благоустройства всей России. Strelka Mag приводит главное из колонки политолога на Facebook.
Фото: Александр Баунов / Facebook
«Путин в первый раз говорил на Московском урбанистическом форуме. Из выступления стало ясно, что он напрямую связывает успех чемпионата мира с изменением городской среды в Москве и по ее образцу в других местах, хотя и до чемпионата из майского указа видно, что городами намерены заняться.
Кроме кучи более или менее приятных разговоров, форум запомнился очным спором Алексея Кудрина и Сергея Собянина на первой пленарной сессии. Кудрин говорил примерно о том, что Москве хватит развиваться, потому что дальнейшее развитие столичной агломерации будет угрожать другим регионам, и подсказывал, что хорошо бы поделиться лишними московскими деньгами. Собянин отвечал, что лишних нету, потому что создавать и поддерживать среду для 20 млн это не как для 500 тысяч, а невозможно остановить рост [населения] без авторитарных запретов. Но главное, Москва конкурирует не с Рязанью и Вологдой, а с Парижем и Лондоном. То есть искомое состояние — это не когда человек внутри страны решает, остаться ему в Челябинске или переехать в Москву, а, выбирая поверх барьеров между Москвой и Филадельфией, всерьез рассматривал Москву.
Я бываю в других городах и вижу прогресс, который там тоже есть — везде стали лучше кормить, местами покрасили фасады и убрали уродливые вывески, посадили что-то получше ноготков.
Но перед тем, как начать разговор про то, как отдать лишние московские деньги в регионы, я хочу понимать, кому их отдадут и на что. Есть ли там люди, которым эти деньги можно было бы доверить? Есть ли соответствующие команды профессионалов, понятные планы и их исполнители. Или губернатор позовет завхоза, завсклада и начальника ЖЭКа и скажет: «Президент поручил заниматься урбанизмом, из Москвы денег пришлют, Пал Василич, ты у нас по клумбам, нарисуй». Вот этому Пал Василичу я денег ни за что не дам.
Я два года наблюдаю пешеходную улицу в центре Перми, по которой никто не ходит, и рестораны, открывшиеся там на радостях, через два года почти все позакрывались. Потому что мало бросить поперек бетонный блок, чтоб не ездили, выложить мелкой плиткой с соседнего комбината ЖБИ, ткнуть настурции в цементные кольца и заказать в Китае дешевые фонари под газовые. Оказывается, этим людей не завлечь. А нужно понимать, кто, зачем, почему и куда именно по ней пойдет и как в точности сделать, чтобы пошли, и исполнить все это не силами ближайшего ЖЭКа.
У скольких региональных команд, наконец, хватит воли и терпения, создав свои вот эти самые общественные пространства, день за днем упорно бороться с теми, кто считает широкие тротуары удобными парковками для настоящих пацанов, штрафовать, эвакуировать снимать неправильные вывески, убирать самовольную рекламу день за днем годами. Иногда мне кажется, что даже в Москве устали, но потом спохватываются и продолжают. А там, сфотографировав и отчитавшись, не махнут ли рукой — против людей не попрешь — а звание «людей» обычно первым достается самым бесцеремонным.
Огромная Москва может переварить, растворить, размазать по себе бессчетное количество денег. Они на ней могут быть как пудра на великанше. Это вообще-то чудо, что удалось сконцентрировать ресурсы и потратить их с таким наглядным результатом, могли бы ведь и дальше за те же деньги сажать настурции, класть весенний асфальт после зимних шипов и строить «Народные гаражи».
Но ведь и под разговоры про бедную-несчастную провинцию можно потратить бесконечное количество денег и остаться бедной-несчастной провинцией.
Я в принципе не против, хоть живу в Москве, чтобы часть денег уходила на урбанизм в провинции, в моем родном Ярославле например. Но я хочу понимать, что там есть люди, которые сумеют потратить это с таким же видимым результатом, как здесь, изменив городскую среду так же быстро и необратимо. А не рассказывали бы о том, что много дыр, в них все и усело. Пока же я вижу, что Ярославль с центром, занесенным в ЮНЕСКО, не может сделать простую вещь, которая почти ничего не стоит городу, — принять регламент по вывескам и снять с фасадов пестрый ужас. Это без всяких московских денег бесконечно облагородило бы город. Но не делают даже того, что бесплатно».