Главный редактор Carnegie.ru Александр Баунов — о том, смогут ли российские города повторить успех Москвы

Главный редактор Carnegie.ru Александр Баунов под впечатлением от дискуссий Московского урбанистического форума размышляет о том, действительно ли московские изменения стали простым следствием финансовых возможностей мегаполиса, смогут ли другие города повторить успех столицы и что может пойти не так на ниве благоустройства всей России . Strelka Mag приводит главное из колонки политолога на Facebook.

Фото: Александр Баунов / Facebook

«Путин в первый раз говорил на Московском урбанистическом форуме. Из выступления стало ясно, что он напрямую связывает успех чемпионата мира с изменением городской среды в Москве и по ее образцу в других местах, хотя и до чемпионата из майского указа видно, что городами намерены заняться.

Кроме кучи более или менее приятных разговоров, форум запомнился очным спором Алексея Кудрина Сергея Собянина на первой пленарной сессии. Кудрин говорил примерно о том, что Москве хватит развиваться, потому что дальнейшее развитие столичной агломерации будет угрожать другим регионам, и подсказывал, что хорошо бы поделиться лишними московскими деньгами. Собянин отвечал, что лишних нету, потому что создавать и поддерживать среду для 20 млн это не как для 500 тысяч, а невозможно остановить рост [населения] без авторитарных запретов. Но главное, Москва конкурирует не с Рязанью Вологдой , а с Парижем и Лондоном. То есть искомое состояние — это не когда человек внутри страны решает, остаться ему в Челябинске или переехать в Москву, а, выбирая поверх барьеров между Москвой и Филадельфией, всерьез рассматривал Москву.

Я бываю в других городах и вижу прогресс, который там тоже есть — везде стали лучше кормить, местами покрасили фасады и убрали уродливые вывески, посадили что-то получше ноготков.

Но перед тем, как начать разговор про то, как отдать лишние московские деньги в регионы, я хочу понимать, кому их отдадут и на что. Есть ли там люди, которым эти деньги можно было бы доверить? Есть ли соответствующие команды профессионалов, понятные планы и их исполнители. Или губернатор позовет завхоза, завсклада и начальника ЖЭКа и скажет: «Президент поручил заниматься урбанизмом, из Москвы денег пришлют, Пал Василич, ты у нас по клумбам, нарисуй». Вот этому Пал Василичу я денег ни за что не дам.

Я два года наблюдаю пешеходную улицу в центре Перми , по которой никто не ходит, и рестораны, открывшиеся там на радостях, через два года почти все позакрывались. Потому что мало бросить поперек бетонный блок, чтоб не ездили, выложить мелкой плиткой с соседнего комбината ЖБИ, ткнуть настурции в цементные кольца и заказать в Китае дешевые фонари под газовые. Оказывается, этим людей не завлечь. А нужно понимать, кто, зачем, почему и куда именно по ней пойдет и как в точности сделать, чтобы пошли, и исполнить все это не силами ближайшего ЖЭКа.

У скольких региональных команд, наконец, хватит воли и терпения, создав свои вот эти самые общественные пространства, день за днем упорно бороться с теми, кто считает широкие тротуары удобными парковками для настоящих пацанов, штрафовать, эвакуировать снимать неправильные вывески, убирать самовольную рекламу день за днем годами. Иногда мне кажется, что даже в Москве устали, но потом спохватываются и продолжают. А там, сфотографировав и отчитавшись, не махнут ли рукой — против людей не попрешь — а звание «людей» обычно первым достается самым бесцеремонным.

Огромная Москва может переварить, растворить, размазать по себе бессчетное количество денег. Они на ней могут быть как пудра на великанше. Это вообще-то чудо, что удалось сконцентрировать ресурсы и потратить их с таким наглядным результатом, могли бы ведь и дальше за те же деньги сажать настурции, класть весенний асфальт после зимних шипов и строить «Народные гаражи».

Но ведь и под разговоры про бедную-несчастную провинцию можно потратить бесконечное количество денег и остаться бедной-несчастной провинцией.