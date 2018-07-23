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ФАС признала Tele2 виновным в создании ложного впечатления о сотрудничестве с ФИФА
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ФАС признала Tele2 виновным в создании ложного впечатления о сотрудничестве с ФИФА 

Rambler News Service 34 минуты назад
ФАС признала рекламную кампанию Tele2 актом недобросовестной конкуренции, направленной на создание ложного впечатления о сотрудничестве оператора с ФИФА, сообщила пресс-служба регулятора.
«Комиссия ФАС России признала действия ООО «Т2 Мобайл» (оператор сотовой связи Tele2) актом недобросовестной конкуренции. Компания разместила наружную рекламу «Specially for fans», а также информацию на своем официальном сайте о тарифах для болельщиков «Гол» и «Супер Гол» и о серии мероприятий, запланированных для болельщиков. В совокупности все эти действия образуют единую маркетинговую кампанию услуг связи оператора, которая создает представление о причастности ООО «Т2 Мобайл» к ФИФА или мероприятиям, проводимым ФИФА», — сообщила пресс-служба ФАС, подчеркнув, что у оператора не было заключено соответствующего контракта с федерацией.
Регулятор пришел к выводу, что рекламная кампания была направлена на создания ложного впечатления о том, что Tele2 является спонсоров ФИФА.
«Такая подача рекламы влечет отток потребительского спроса от услуг официального спонсора ФИФА — ПАО «Ростелеком» — к услугам конкурента и, как следствие, к уменьшению прибыли, на которую могла бы рассчитывать ФИФА и ее официальный спонсор. Это также приводит к необоснованному перераспределению спроса между Tele2 и другими операторами сотовой связи», — отмечается в сообщении пресс-службы ФАС.
Регулятор выдал Tele2 предписание о прекращении нарушающих антимонопольное законодательство действий.
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