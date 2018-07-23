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Завкафедрой юрфака будут судить за профессорские замашки
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Завкафедрой юрфака будут судить за профессорские замашки 

Legal.Report 36 минут назад
Фото: Legal.Report
В Башкортостане перед судом предстанут руководитель вуза и его сына, заведующий двумя кафедрами юрфака, попавшиеся на махинациях с профессорскими ставками. 70-летний бывший директор Сибайского института Башкирского государственного университета д.э.н. Зиннур Ярмухаметов и 42-летний завкафедрами права к.ю.н. и д.э.н. Рустам Ярмухаметов в зависимости от ролей обвиняются по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 3 ст. 160 (растрата в крупном размере), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 (пособничество в растрате) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Legal.Report писал об этом деле здесь.
По версии следствия, в 2012-2016 годах отец и сын занимались трудоустройством «мертвых душ». Ярмухаметов-старший, издавал фиктивные приказы о назначении на определенный срок профессора кафедры государственного (конституционного) и муниципального права, а также профессора кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Сибайского института. На обе ставки был оформлен ранее преподававший здесь сотрудник другого вуза, который и не подозревал об этом трудоустройстве.
Заведующий этими кафедрами Ярмухаметов-младший вносил в табели фиктивные данные о часах работы профессора и отдавал их на оплату. Банковская карта была открыта на имя профессора, но находилась в пользовании заведующего кафедрами. На нее перечислялись зарплата и отпускные профессора — в целом за эти годы отец и сын получили за мнимого сотрудника более 2 млн руб.
Кроме того, для сокрытия махинаций родственники на протяжении нескольких лет отчисляли положенные средства в пенсионный и страховые внебюджетные фонды, растратив, таким образом, свыше 750 000 руб. образовательной организации.
В июне 2017 года в отношении Ярмухаметовых было возбуждено уголовное дело. Директор института в феврале 2018 года был уволен в связи с истечением срока трудового договора, завкафедрой — временно отстранен судом от занимаемой должности.
В ходе расследования дела был наложен арест на принадлежащие Ярмухаметовым жилое и нежилое помещения в городе Сибай, автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и деньги на общую сумму более 4,5 млн руб.
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