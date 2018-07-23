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СМИ поделились подробностями финала «Игры престолов»
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СМИ поделились подробностями финала «Игры престолов» 

Sputnik Южная Осетия 35 минут назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 23 июл — Sputnik. По данным СМИ, заключительный сезон сериала «Игры престолов» не будет включать знакомых зрителям персонажей, сообщает РИА Новости.
Следующий сезон сериала расскажет о событиях за тысячу лет до событий, описывавшихся в предыдущих частях. Сценарий заключительной части будет основан на двух ранее неопубликованных частях «Песни Льда и Пламени» Джорджа Мартина.
Как сообщают журналисты, в приквеле расскажут о происхождении Белых ходоков, загадках Вестероса и зарождении дома Старков.
Сериал «Игра престолов» был запущен в 2011 году, премьера финального сезона назначена на весну-лето 2019 года. Сериал уже получил 38 престижных телевизионных премий «Эмми».
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