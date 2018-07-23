Ещё
Председатель правительства Чечни предложил создать в регионе новое министерство по туризму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Когда грянет кризис, новые требования к дачникам и другие события дня
Когда грянет кризис, новые требования к дачникам и другие события дня

Председатель правительства Чечни предложил создать в регионе новое министерство по туризму 

ТАСС 49 минут назад
ГРОЗНЫЙ, 23 июля. /ТАСС/. Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев предложил главе региона Рамзану Кадырову создать новое министерство по туризму и ликвидировать два комитета — по туризму и по малому бизнесу и предпринимательству, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"Предлагаем создать новое министерство по туризму, упразднить пост заместителя председателя правительства ЧР — председателя комитета правительства ЧР по туризму. Кроме того, предлагается ликвидировать комитет правительства республики по малому бизнесу и предпринимательству. Его функции будут переданы министерству экономического, территориального развития и торговли. Там уже есть отделы, которые курируют соответствующие вопросы", — приводит пресс-служба слова Хучиева.
Кадыров отметил, что развитие туристической отрасли является одним из приоритетных в развитии экономики республики.
"Несмотря на большой объем работы, который уже проделан в сфере развития туризма, нам в этом направлении предстоит еще многое сделать, поэтому решение о создании нового министерства считаю верным и уместным. Касательно упразднения комитета правительства по развитию малого и среднего бизнеса и передачи его функций министерству экономического, территориального развития и торговли считаю, что это также будет способствовать улучшению работы в этом направлении. Инвесторы готовы вкладывать средства в экономику республики, им нужно только предложить интересные и рентабельные проекты, думаю, Минэкономтерразвития с этой задачей справится на «отлично», — сказал он.
Как сообщается, также вводится должность вице-премьера, который будет осуществлять полномочия по координации деятельности органов власти в сфере экономики, территориального развития, инвестиций, управления государственным имуществом, промышленности, энергетики и природопользования.
ТАСС: последние новости
Второй филиал ВГТРК запустили в Крыму Российская теннисистка Звонарева не смогла выйти во второй круг Moscow River Cup Повышенная влажность в багажном тоннеле вызвала задержки при отправке багажа в Шереметьеве
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль64
Россияне взбунтовались из-за нового налога433
Из россиян сделают «вечных пешеходов»203
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе297
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение