Председатель правительства Чечни предложил создать в регионе новое министерство по туризму

"Предлагаем создать новое министерство по туризму, упразднить пост заместителя председателя правительства ЧР — председателя комитета правительства ЧР по туризму. Кроме того, предлагается ликвидировать комитет правительства республики по малому бизнесу и предпринимательству. Его функции будут переданы министерству экономического, территориального развития и торговли. Там уже есть отделы, которые курируют соответствующие вопросы", — приводит пресс-служба слова Хучиева.

Кадыров отметил, что развитие туристической отрасли является одним из приоритетных в развитии экономики республики.

"Несмотря на большой объем работы, который уже проделан в сфере развития туризма, нам в этом направлении предстоит еще многое сделать, поэтому решение о создании нового министерства считаю верным и уместным. Касательно упразднения комитета правительства по развитию малого и среднего бизнеса и передачи его функций министерству экономического, территориального развития и торговли считаю, что это также будет способствовать улучшению работы в этом направлении. Инвесторы готовы вкладывать средства в экономику республики, им нужно только предложить интересные и рентабельные проекты, думаю, Минэкономтерразвития с этой задачей справится на «отлично», — сказал он.

Как сообщается, также вводится должность вице-премьера, который будет осуществлять полномочия по координации деятельности органов власти в сфере экономики, территориального развития, инвестиций, управления государственным имуществом, промышленности, энергетики и природопользования.