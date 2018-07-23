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Фото: с крыши «Дома под строкой» пропала вечная вывеска «Росгосстраха»
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Фото: с крыши «Дома под строкой» пропала вечная вывеска «Росгосстраха» 

ngs.ru 42 минуты назад
Фото: ngs.ru
С дома № 30 на Красном проспекте в Центральном районе Новосибирска сняли вывеску «Россгостраха». Информацию об этом в редакцию НГС прислал читатель во второй половине дня.
«В центре Новосибирска исчезла вывеска на крыше «Дома под строкой», давно ставшая элементом городского пейзажа», — написал в редакцию НГС читатель.
По словам старшего по дому Евгения Титова, вывеску начали убирать на прошлой неделе, а закончили демонтаж на днях.
«Я за городом был в выходные, вот приехал и увидел, что её полностью сняли. Убирать начали на той неделе. Не знаю точно, сколько она там висела. Лет десять, наверное», — прокомментировал корреспонденту НГС старший по дому Евгений Титов.
«Дом под строкой» — один из самых заметных домов в центре Новосибирска. Раньше в нём жили известные академики и художники, а теперь — их потомки.
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