Фото: с крыши «Дома под строкой» пропала вечная вывеска «Росгосстраха»

С дома № 30 на Красном проспекте в Центральном районе Новосибирска сняли вывеску «Россгостраха». Информацию об этом в редакцию НГС прислал читатель во второй половине дня.

«В центре Новосибирска исчезла вывеска на крыше «Дома под строкой», давно ставшая элементом городского пейзажа», — написал в редакцию НГС читатель.

По словам старшего по дому Евгения Титова, вывеску начали убирать на прошлой неделе, а закончили демонтаж на днях.

«Я за городом был в выходные, вот приехал и увидел, что её полностью сняли. Убирать начали на той неделе. Не знаю точно, сколько она там висела. Лет десять, наверное», — прокомментировал корреспонденту НГС старший по дому Евгений Титов

«Дом под строкой» — один из самых заметных домов в центре Новосибирска. Раньше в нём жили известные академики и художники, а теперь — их потомки.