«Английский завтрак» устроят в Строгине

На открытой площадке, которая расположена по адресу: Строгинский бульвар, дом 5, состоится бесплатный открытый урок для детей по изучению английского языка. Занятие пройдет в среду, 25 июля. Организатором мероприятия выступает клуб «Современник». Об этом сообщила PR-специалист учреждения Камила Джалилова.

— «Английский завтрак» — это курс интерактивных занятий по изучению английского языка в неформальной обстановке, где дети с помощью игр и увлекательных заданий смогут подтянуть свои навыки разговорного английского, — пояснила Камила Джалилова.

Открытое занятие стартует в 17.00. Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://klub-sovremennik.timepad.ru/event/751373/.