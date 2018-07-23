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«Английский завтрак» устроят в Строгине
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«Английский завтрак» устроят в Строгине 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
На открытой площадке, которая расположена по адресу: Строгинский бульвар, дом 5, состоится бесплатный открытый урок для детей по изучению английского языка. Занятие пройдет в среду, 25 июля. Организатором мероприятия выступает клуб «Современник». Об этом сообщила PR-специалист учреждения Камила Джалилова.
— «Английский завтрак» — это курс интерактивных занятий по изучению английского языка в неформальной обстановке, где дети с помощью игр и увлекательных заданий смогут подтянуть свои навыки разговорного английского, — пояснила Камила Джалилова.
Открытое занятие стартует в 17.00. Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://klub-sovremennik.timepad.ru/event/751373/.
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