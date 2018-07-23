Российский яхтсмен Зарецкий идет девятым после трех недель регаты Golden Globe Race

ТАСС , 23 июля. Российский яхтсмен Игорь Зарецкий занимает девятое место после трех недель кругосветной парусной регаты Golden Globe Race. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов гонки, который оказался в распоряжении ТАСС.

Ранее Зарецкий занимал седьмое место, но потерял две позиции из-за повреждения паруса. На подходе к району Кабо-Верде у российского яхтсмена также возникли проблемы с бегучим такелажом. Но позднее россиянину, выступающему на яхте «Эсмеральда», удалось самостоятельно провести полный ремонт и сократить отставание от лидеров.

Также стало известно, что палестинец Набил Амр и американец Иштван Копар не смогут продолжить участие в регате. На яхте палестинского яхтсмена серьезные повреждения получил ветровой автопилот и треснул сварной шов крепления. В итоге яхтсмен официально сообщил о своем выходе из гонки и ушел на ремонт в порт острова Тенерифе. Копар также сообщил о проблемах с ветровым подруливающим устройством и своем намерении провести ремонт на Кабо— Верде, это автоматически выведет его из общего зачета Golden Globe Race.

По правилам гонки, яхтсмен, допустивший одну остановку, принявший помощь со стороны или вскрывший аварийный пакет с электронными средствами связи и навигации, может продолжить гонку в утешительном классе «Чичестер». Это означает, что Копар после ремонта должен будет продолжить гонку в прежнем безостановочном формате, но уже вне зачета, и дойти до финиша не позднее 22 апреля 2019 года. Повторное нарушение правил гонки наказывается дисквалификацией.

Лидерами гонки являются французы Филип Пеше и Жан-Люк Ван Ден Хееде, которые скоро достигнут экваториальную штилевую полосу, ширина которой порой может превышать сотню километров.

О гонке

Гонка Golden Globe Race впервые прошла в 1968-1969 годах, став первым в истории кругосветным турниром для яхтсменов. Призовой фонд первой регаты составлял 10 тыс. фунтов стерлингов: 5 тыс. предназначались первому финишировавшему, еще 5 тыс. — тому, кто показал на дистанции лучшее время, поскольку гонщики стартовали не одновременно, однако в итоге все 10 тыс. получил Робин Нокс— Джонстон как единственный, кто смог преодолеть весь путь до конца. Суммарный призовой фонд 50-й регаты составляет 75 тыс. фунтов, кроме того, известно, что финишировавшим 22 апреля 2019 года до 15:25 (время и день финиша Нокс— Джонстона) яхтсменам вернут вступительный взнос. Также организаторы обещают им специальные призы.