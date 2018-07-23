Самые громкие банковские скандалы

Банки являются основными финансовыми посредниками в экономике. Их деятельность направлена на привлечение вкладов и аккумулирование высвобождённых денежных средств в различных валютных операциях. Также банки дают займы под определённые проценты. Кажется, что эта чёткая и лаконичная система не имеет изъянов. Однако некоторые неожиданно позволяют себе заниматься такими «серыми» операциями с денежными средствами, где счёт убыткам идёт на сотни миллиардов долларов.

Международное отмывание

Мексика, Иран, В июле 2016 года американские сенаторы завершили расследование в отношении банка HSBC. Он подозревался в отмывании денег в международном масштабе. Как выяснилось в ходе расследования, в 2000-х годах HSBC оказывал услуги по совершению транзакций клиентами из стран, которые являлись опасными по объёмам «грязных» денег. В списке этих страны были Россия Сирия и другие.

Собственно, сам банк признал свою вину за недостаточные меры по контролю за отмыванием средств, когда часть денег могла пойти на пособничество терроризму. Грубо говоря, банк обещал устранить ошибки и исправиться. Никто из руководства и топ-менеджмента так осуждён и не был, хотя сам факт проверок указывал на то, что в компании проводились скрытые операции не одним лицом. Сам банк был оштрафован на $700 млн за неспособность предотвратить операции, направленные на отмывание денег. Как стало известно позже, выплата данного штрафа стоила банку более 3% прибыли.

Global Look Press/AFLO/Samsul Said

Карточные «крошки»

Далее в нашем списке идёт скандал уже с американским банком Wells Fargo. Что примечательно, на протяжении многих лет это финансовое учреждение считали образцово-показательным. По большей части оно держалось на хорошем счету лишь из-за того, что кредитная организация избегала работы с рисковой ипотекой. Однако в сентябре 2016 года стали известны новые подробности, касательно этого банка.

Были раскрыты массовые манипуляции с вкладами. Как оказалось, многочисленные сотрудники кредитной организации в течении многих лет открывали счета без ведома клиентов. За несколько лет их накопилось более 2 млн, также в сопровождении этих манипуляций было выпущено до полумиллиона пластиковых кредитных карт. При этом каждый счёт и карта стоили клиентам денег. Но деньги были настолько мелкие, что, видимо, никто из клиентов так и не заметил убытков со своих счетов. Зато на подобных действиях набралась сумма более чем в $5 млн Раз действия стали известны, то банк сделал свои выводы и уволил 5300 сотрудников, которые, якобы, всё это устроили. Сомнительно, что снова в данном деле никто из топ-менеджмента не пострадал, лишь простые банковские работники. Со слов бывших клерков организации, руководство вообще поощряло подобные действия, но строго запрещало распространяться по этому вопросу.

Хотя глава потребительского подразделения банка Кэрри Толстедт покинула свой пост, но сделала она это практически накануне вскрытия данных манипуляций. При этом ушла она не с пустыми руками, а с «золотым парашютом» в 124 млн долларов. Так же, через некоторое, время в отставку ушёл и гендиректор банка Джон Стампф . К нему тоже не было никаких претензий.

Global Look Press/Aleksey Bychkov

Иранский след

И снова скандал, и снова британский банк. На этот раз не повезло Standard Chartered. По расследованию американского департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк в августе 2012 года, за последние 10 лет банк перевёл более $250 млрд структурам, подконтрольных иранскому правительству.

По данным NYSDFS, с 2001 по 2007 года банк провёл около 60 тысяч транзакций с иранскими юридическими лицами. Как выяснилось, информация об иранских клиентах вместе со всеми платёжными данными заменялась на вымышленную. При этом, как утверждали некоторые сотрудники, в банке существовала инструкция для работников, где указывалось, как следует действовать с платежами из Ирана.

В итоге — ничто не вечно, и даже «белый и пушистый» ранее банк оказался в неприятной ситуации с огромным пятном на репутации. После завершения расследования, банк согласился выплатить штраф в размере $340 млн, так как уплата штрафа — один из пунктов соглашения, заключённого руководством Standard Chartered и департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк. Также, в рамках соглашения, в нью-йоркский филиал банка отправился наблюдатель за выполнением закона.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Tolga Akmen

Церковь не уследила

Весной 2016 года разгорелся скандал с Банком Ватикана . Примечателен тот факт, что Папа Римский Бенедикт XVI назначил комиссию для расследования утечек в СМИ секретных документов церкви. Хоть через некоторое время был арестован виновник утечек, информацию, которая попала в руки прессы, скрыть не удалось. Так получилось, что интересными данными заинтересовался Банк Италии , который установил, что с 2006 по 2008 год Банк Ватикана переводил с нарушением более 180 млн евро в одно из отделений итальянского финучреждения. Но, что интересно, в ходе расследования эта сумма уменьшилась до 23 млн евро, а после Банк Ватикана и вовсе опроверг существование секретных документов и факта утечки.

Global Look Press/imago stock&people

Папа Римский Бенедикт XVI В итоге был отстранён от должности бывший глава Института религиозных дел Этторе Готти Тодески. Официальная причина — некомпетентность. В чём заключалась его некомпетентность — не сообщалось, однако по его словам, это была попытка повысить прозрачность операций банка, чтобы привести его в нормы международной банковской деятельности. Таким образом, в очередной раз избавились от человека, который не занимает ключевую фигуру в этом деле.

Нереальные ставки

Возможно, самое резонансное дело было связано с Лондонской межбанковской ставкой (LIBOR). В 2012 году международное расследование выявило целый сговор в ряде банков. По сути, сама ставка представляла собой индикатор мировой финансовой системы, где даже самое незначительное колебание может привести к колоссальным скачкам на фондовых рынках. В целом, объём ставок, зависящих от LIBOR, составлял более $300 трлн.

Global Look Press/ dpa /Arne Dedert