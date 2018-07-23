ФСБ не выдавала родным тело убитого на допросе жителя Ингушетии, пока у них были претензии к спецслужбе

Ингушетии сотрудники Федеральной службы безопасности не отдавали труп погибшего на допросе гражданина его родственникам, пока не добились от них согласия провести похороны тайно и не добиваться расследования по факту произошедшего.

Согласно официальной версии, 24-летний тракторист и многодетный отец Ибрагим Алиев был убит на допросе при попытке к бегству. Алиев был задержан силовиками 8 июня, пишет

"Медиазона". Около 4:30 его дом в Альтиевском административном округе Назрани окружили несколько десятков вооруженных мужчин в масках, которые приехали на тяжелых армейских грузовиках и бронетранспортерах. По словам родственников Ибрагима, один из силовиков представился им сотрудником ФСБ.

Четверо плачущих детей Ибрагима в возрасте от 1 года до пяти лет силовики около часа удерживали в здании. На просьбы их матери отпустить детей на улицу сотрудники спецслужб отвечали оскорблениями и угрозами.

Обыск

Как рассказала жена Ибрагима Зухра Чахкиева, которая на момент задержания мужа находилась на позднем сроке беременности, силовики осматривали дом в течение почти пяти часов. Лишь после этого, около 9:00, сотрудники спецслужб разрешили войти в дом кузену Ибрагима — Султану Алиеву. Дальнейшие действия они проводили уже в присутствии понятых, которых привезли с собой.

Султан говорит, что оба понятых были военнослужащими, а привлечь соседей в качестве понятых родственникам Алиева не разрешили.

В какой-то момент сотрудники правоохранительных органов вытащили из морозилки «колбу цилиндрической формы». Жена Ибрагима не смогла ответить на вопрос, что это. По ее словам, незадолго до обыска она открывала холодильник, чтобы достать детское питание, но этого предмета там не было.

Затем руководитель следственной группы повел участников обыска во двор, где в сарае сотрудники ФСБ вытащили из-под стройматериалов вставленные одна в другую кастрюли, из которых торчали провода, а также «предмет, похожий на гранату Ф-1». «Несмотря на то, что там повсюду была пыль и грязь, граната блестела так, словно ее только что вытащили из кармана и положили туда», — обратил внимание Султан.

Все эти предметы проверил взрывотехник, на котором, по наблюдению Алиева, не было специального защитного костюма.

Официальный обыск с понятыми продлился около часа. К 10:00 к дому приехал человек, которого называли заместителем начальника управления ФСБ по Ингушетии по имени Кирилл.

"Ибрагима вывели во двор, посадили его на колени, связали ему руки пластиковой стяжкой, прижали головой к земле и стали избивать, требуя признать найденные вещи своими, но он отказывался, — вспоминал Султан. — В избиении принимали участие человек шесть, в том числе и тот, которого представили как заместителя начальника УФСБ по имени Кирилл".

Особенно старательно Ибрагима били в пах. Лишь после того, как Султан потребовал прекратить избиение, силовики остановились. Ибрагима завели в дом, где расправа продолжилась уже без лишних свидетелей. До родственников подозреваемого доносились лишь крики Ибрагима.

Через полчаса Ибрагима привели в комнату к родственникам, где заставили его подписать бумагу с неизвестным содержанием. После этого Кирилл скомандовал: «Грузите этого папуаса». Ибрагима отвели в автомобиль УАЗ ("буханка") серого цвета без номеров и увезли.

Силовики также пытались забрать жену Ибрагима, но Султан уговорил их оставить беременную женщину с ее детьми. Сотрудники спецслужб выгнали всю семью на улицу и опечатали дом. Соседи Алиевых позже рассказали, что силовики оставались в доме еще в течение суток.

Около 16:00 Султан по требованию сотрудников ФСБ приехал вместе со снохой к зданию ведомства в Магасе . Однако вышедший к ним человек в маске сказал, что у силовиков нет времени с ними разговаривать. На следующий день в управление ФСБ приехал адвокат Алиевых, которому сообщили, что Ибрагима в здании спецслужбы нет, и ее сотрудники ничего не знают о его задержании и местонахождении. В МВД и прокуратуре на вопросы о судьбе Ибрагима ответить тоже не смогли.

Тогда Султан Алиев обратился за помощью к главе республики Юнус-Беку Евкурову с просьбой отыскать его брата, задержанного чекистами. Уже 9 июня «Кавказский узел» опубликовал обращение мужчины к Евкурову и нескольким руководителям силовых ведомств.

Тайные похороны

11 июня родственников Ибрагима пригласили в Совет безопасности Ингушетии, где им пообещали разобраться в ситуации. А через день членов семьи снова вызвали в Совбез, где им объявили, что Ибрагим и его брат Башир (страдающий, по словам родственников, слабоумием) были зарегистрированы в «сомнительной группе в приложении Telegram».

Начальник ингушского управления ФСБ Александр Куманяев также рассказал, что Ибрагим во время допроса схватил ножницы, лежавшие на столе, с криком «Аллаху акбар» бросился на следователя, попытался бежать и был убит.

Добавим, что Башир проживал вместе с братом. Когда силовики нагрянули к нему с обыском, Баширу удалось бежать. Позднее родственники передали Башира силовикам под личные гарантии Евкурова, который пообещал, что не допустит никаких незаконных действий. С тех пор Башира тоже живым не видели.

"В настоящий момент нам отказывают в выдаче трупа Алиева И. Ю., которого необходимо предать к земле, боясь, что мы проведем медицинскую судебную экспертизу и докажем, что Алиева И. Ю. пытали и зверски убили сотрудники УФСБ России по Ингушетии", — писала Зухра.

По словам руководителя правозащитной программы «Мемориала» «Горячие точки» Олега Орлова, сотрудники ФСБ регулярно встречались с родственниками Алиева, которые просили вернуть его тело. Во время одной из встреч неизвестные люди (предположительно, сотрудники Совбеза) передали Султану, что ФСБ готова отдать семье тело при условии, что похороны пройдут без свидетелей.

Султан сначала попросил правозащитников из Северо-Кавказского отделения «Комитета против пыток» провести общественное расследование, но через несколько дней изменил свое решение, пожаловавшись на «давление со стороны родственников», которые хотят просто похоронить Ибрагима и «забыть обо всем».

Из разговора с Султаном также стало ясно, что и сами родственники подверглись давлению. «В отношении них начались какие-то проверки пенсионных начислений, какие-то проверки счетчиков, неуплата ЖКХ, сумбур какой-то творился», — рассказал руководитель филиала «Комитета против пыток» Магомед Аламов.

По словам Орлова, из-за отказа родственников от претензий к ФСБ и помощи правозащитников невозможно провести независимую судмедэкспертизу тела и узнать результаты проверки, назначенной по факту смерти задержанного.

"Следователь допустил, чтобы перед допрашиваемым лежали ножницы, и не обеспечил возможности его обездвиживания без убийства — он должен как минимум дисциплинарную ответственность нести. Что это за такой следователь, у которого в результате допроса гибнет человек? А может, у него переломы рук-ног и следы тока. Но мы в результате поведения Алиевых ничего не можем сказать", — констатирует Орлов.

По его данным, Башир арестован судом Назрани по ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") и ст. 223 ("Незаконное изготовление оружия") УК РФ.

7 июля семье Алиевых отдали тело Ибрагима. Предположительно, его похоронили в тот же день по мусульманскому обычаю. По словам руководителя отделения «Комитета против пыток», родственникам тело вернули при условии, что никто не будет проводить видео— или фотосъемку трупа.