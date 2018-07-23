Суд Лондона обнажил связи Коломойского с Януковичем 

25 июля должно начаться слушание по поводу законности «заморозки» активов Коломойского и Боголюбова по всему миру. Об этом сообщил журналист Иван Пальчевский на своей странице в Facebook.
По его информации, юристы бывших владельцев «Приватбанка» косвенно связаны с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.
«Так, Боголюбова представляет американская компания Skadden, в которой до прошлого года работал такой себе Алекс Ван дер Зваан. Он является зятем совладельца Альфа-Групп Германа Хана и стал первым осужденным по делу о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. А во времена Януковича Skadden нанимали, чтобы дать оценку приговору Юлии Тимошенко. Тогда компанию представлял как раз Ван дер Зваан», — сообщил журналист.
Коломойский и Боголюбов оспаривают применимость юрисдикции Высокого суда Лондона при рассмотрении иска «ПриватБанка», поданного в декабре 2017 года.
По данным данным журналиста, предварительные слушания по соответствующему заявлению стартуют 25 июля и продлятся пять-семь дней. Окончательное решение по поводу снятия заморозки с активов олигархов будет принято в октябре 2018 года.
В декабре 2017 года Высокий Суд Англии приказал арестовать активы Коломойского и Боголюбова во всем мире. Коломойский тогда назвал это решение «временным».