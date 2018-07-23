Суд Лондона обнажил связи Коломойского с Януковичем

25 июля должно начаться слушание по поводу законности «заморозки» активов Коломойского и Боголюбова по всему миру. Об этом сообщил журналист Иван Пальчевский на своей странице в Facebook.

Виктором Януковичем. По его информации, юристы бывших владельцев «Приватбанка» косвенно связаны с экс-президентом Украины

Коломойский и Боголюбов оспаривают применимость юрисдикции Высокого суда Лондона при рассмотрении иска «ПриватБанка», поданного в декабре 2017 года.

По данным данным журналиста, предварительные слушания по соответствующему заявлению стартуют 25 июля и продлятся пять-семь дней. Окончательное решение по поводу снятия заморозки с активов олигархов будет принято в октябре 2018 года.