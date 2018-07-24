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«Манчестер Юнайтед» готов продать Марсьяля исключительно за пределы АПЛ
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«Манчестер Юнайтед» готов продать Марсьяля исключительно за пределы АПЛ 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью желает, чтобы Антони Марсьяль перешел в клуб за пределами Английской премьер-лиги, сообщает "Советский спорт".
По информации британской газеты The Guardian, португальский специалист не хотел расставаться с французом, однако на днях изменил свою позицию. Оценив ситуацию на закрытых переговорах с наставником команды, руководство клуба пришло к выводу, что если Марсьяль намерен покинуть клуб, его уход не должен сказаться на результатах «Манчестер Юнайтед».
Внутреннее трансферное окно лиги закрывается 9 августа, за день до начала сезона. По задумке «красных дьяволов», претендентом на форварда может стать любой клуб за пределами Англии, учитывая, что трансферное окно в Европе закрывается 31 августа, а во Франции, где футболистом интересуется «ПСЖ», в середине сентября.
Контракт Антони Марсьяля истекает в следующем году. Отмечается, что клуб может воспользоваться опцией продления контракта еще на 12 месяцев. В данном случае, стоимость футболиста увеличится с £36 млн до £58 млн  Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении полузащитника дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича. Отмечается, что руководство «манкунианцев» может включить в сделку Марсьяля.
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