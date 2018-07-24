«Манчестер Юнайтед» готов продать Марсьяля исключительно за пределы АПЛ

По информации британской газеты The Guardian, португальский специалист не хотел расставаться с французом, однако на днях изменил свою позицию. Оценив ситуацию на закрытых переговорах с наставником команды, руководство клуба пришло к выводу, что если Марсьяль намерен покинуть клуб, его уход не должен сказаться на результатах «Манчестер Юнайтед».

Внутреннее трансферное окно лиги закрывается 9 августа, за день до начала сезона. По задумке «красных дьяволов», претендентом на форварда может стать любой клуб за пределами Англии , учитывая, что трансферное окно в Европе закрывается 31 августа, а во Франции , где футболистом интересуется «ПСЖ», в середине сентября.