Лидер «новых красных» обвинил КПРФ в имитации борьбы за права пенсионеров

Члены КПРФ «сливают протест», анонсируя псевдопатриотические акции — и совершенно игнорируя возможность объединения с левыми силами в регионах России . С таким заявлением выступил кандидат в президенты на выборах-2018, председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин

По словам лидера «новых красных», партия коммунистов-зюгановцев отложила реальную борьбу за права российских пенсионеров на время «после дачного сезона».

Беззастенчиво наша парламентская оппозиция, в первую очередь — меньшевики, зюгановцы — затягивает, размывает протест. В то время, как КПКР уже много лет предлагает реальные меры по повышению пенсий, сохранению современного ухода граждан на пенсию, а теперь и проводят мероприятия во всех регионах, зюгановцы только повторяют дежурные лозунги и малочисленными редкими мероприятиями только позорят себя. Сначала они кормят обещаниями по поводу 28 июля, затем растягивают тему с референдумом, которого как оказалось даже с точки зрения закона провести возможности никакой нет — выглядит все как полнейшая профанация, увод масс в иллюзии, — утверждает Сурайкин.

По словам лидера «Коммунистов России», КПРФ отказываются объединять протестные акции с другими левыми — и совершенно не используют потенциал парламентской партии и отраслевых профсоюзов. Иными словами, занимаются «имитацией борьбы за права пенсионеров».

Шума много, но законы буржуазные все равно принимаются. У КПКР есть своя стратегия борьбы за права пенсионеров, она предполагает единство действий всех протестных сил и выдвижение реальных реализуемых альтернатив, однако мы в отличие от наших оппонентов с правыми не заигрываем. Мы организовали массовые акции по поводу пенсионной реформы в Москве , в Казани , Сталинграде, Липецке Твери , на Алтае , в Иваново, Набережных Челнах, во Владимире , в Элисте Хабаровске , на Сахалине, в Коми , в Майкопе , Великом Новгороде, Хабаровске, в Крыму . В прошедших же акциях КПРФ профсоюзы не приняли никакого заметного участия, так как видно, что зюгановцы занимаются имитацией бурной деятельности.

«Зюганов и его люди вообще ничего не предпринимают, кроме общих слов. Референдум — это несбыточная концепция в условиях ограничений буржуазного законодательства. Необходимо же сочетание различных форм борьбы», — подчеркнул Сурайкин.

Ранее представители КПРФ подали в Центризбирком России заявку на проведение всероссийского референдума, посвященного модернизации пенсионной системы. В ЦИК РФ отметили, что примут решение о законности такого референдума до конца текущей недели.

Тем временем эксперты утверждают, что инициатива КПРФ о проведении всероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста не выдерживает никакой критики с точки зрения юридического обоснования.

В частности адвокат Виолетта Волкова напомнила, что в законе «прямо прописано, что вопросы, отнесенные к определенным органам государственной власти, решать с помощью референдума нельзя».

По ее словам, действия КПРФ относительно вопроса о повышении пенсионного возраста — это всего-навсего заигрывание с электоратом, а не реальное противодействие планам правительства:

Я думаю, что для КПРФ было бы логичнее действовать изнутри — в стенах Госдумы . А все заявления о референдуме отдают популизмом. Иначе зачем подогревать народные настроения относительно референдума, если у них все равно ничего не получится?— вопрошает юрист.

Такого же мнения придерживается и юрист Александр Зорин : «Дальше информационной кампании „референдумная“ затея коммунистов вряд ли имеет право на существование, навевая ассоциации с „президентской“ кампанией блогера Алексея Навального , когда „по закону нельзя, а все божья роса“.

На референдум не могут выноситься вопросы, отнесенные Конституцией РФ к исключительной компетенции федеральных органов власти, напомнил Зорин: