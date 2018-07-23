Онкология: как знаменитые пары проходят через это испытание

Чума 21-го века. Рак. Болезнь, оказавшаяся сильнее Хворостовского, Задорнова, Фриске, Глаголевой. Недуг, уносящий жизни тысяч людей. И заболевание, с которым можно бороться. Teleprogramma.pro рассказывает о парах, которые победили онкологию или продолжают сражение за жизнь — вместе.

Историю одной болезни (а также ремиссии и, главное, любви) написал журналист Роман Супер . Книга «Одной крови» появилась после того, как он и его супруга, молодые и счастливые родители трехлетнего Луки, столкнулись со страшным диагнозом. Небольшая шишка, обнаруженная Юлией над ключицей, оказалась раком лимфатической системы — болезнь выявили благодаря дотошности отоларинголога на стандартном, «ерундовом», как говорит автор, приеме. Бороться с онкологией супруги начали после еще одного «благодаря»: воспользовавшись связями и знакомствами, Роман отправил жену в Онкологический центр имени Блохина. Почти полгода Юлия лечилась на Каширке — все испытания супруг проходил вместе с ней. Порой куда менее стойко, чем сама женщина: «К этому моменту мы были знакомы с Юлей больше десяти лет. Но я и не подозревал, что в моей хрупкой жене найдётся столько сил. И на себя, и на меня, и на всех вокруг. От капельниц и уколов пропали последние вены. Лейкоциты ниже плинтуса. А она ходит по палатам на этаже, подбадривает и рассказывает вновь прибывшим, как победить чудовищную тошноту во время химий».

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Исповедь врача: хирург-онколог Андрей Павленко рассказал о борьбе с ракомНекоторое время назад 40-летнему мужчине диагностировали третью стадию рака желудка, однако Андрей не намерен сдаваться. От своего имени и от лица жены Супер публикует в книге (помимо современных реалий, честно написанной картины болезни и истории рождения их семьи) множество советов: как корректировать лечение, как выжимать максимум из медицины, как бороться с мыслями о трагическом исходе, как не сойти с ума, разрываясь между онкоцентром, домом с сыном и работой. И как продолжать жить: «Знание, что у этого ада есть конец, придает сил. Уверенность в том, что впереди выздоровление, превращает ад в череду неприятностей, которые стоит пережить».

Шесть курсов химий, уколы, таблетки, лучевая терапия и реабилитация — все это супруги Супер прошли вместе на пути к долгожданной ремиссии. С одной стороны, жизнь стала напряженнее: страшная мысль о возвращении рака не уходит и обостряется тем сильнее, чем ближе очередное обследование. С другой — легче, ведь проблемы, казавшиеся раньше непреодолимыми, перешли в категорию малозначительных, а ссоры из жизни Романа и Юлии исчезли совсем. «Этот дурацкий вопрос «за что?» только теперь, спустя год, потерял всякий смысл. Конечно, не «за что», а «для чего». Для того, чтобы, наконец, понять, как бесценны эти эсэмэски, любимые пластинки, фильмы, поездки на море, концерты Sigur Ros, это жаренное на углях мясо. Или большие кривые лошадиные зубы, грызущие яблоки. И все-все-все остальное. Вместе». (function ($) {var $el=$ ("#insta-1757208054888951295_5602901766"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.6703125)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.6703125)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Иосиф и Нинель Кобзон

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Розенбаум опроверг смелое заявление КобзонаНакануне известный певец Иосиф Кобзон случайно рассказал общественности о страшном диагнозе своего коллеги Александра Розенбаума , чем сильно взволновал поклонников артиста. Узнав в начале 00-х о диагнозе, Иосиф Давыдович не испугался — только беспокоился, как расскажет о болезни любимой Нинель. «Я очень боялся ее так сильно огорчить… А она в темпе, как будто мы с ней репетировали этот эпизод, когда я ей говорю: „Куколка, у меня рак“, — отвечает: „Ну что, будем лечиться, ты не волнуйся, все будет в порядке“, — вспоминает Кобзон. Нелли не только поддерживала супруга, но и не позволяла ему давать слабину даже в самые тяжелые моменты, заставляя мужчину вставать с постели, гулять и радоваться жизни. И не зря: в минувшем году артист, перенесший не одну операцию, отпраздновал собственное 80-летие — на сцене, с песней и в окружении коллег.

Фото: Globallook Валентин Марина Юдашкины Два года назад кутюрье впервые пропустил показ собственной коллекции на Неделе моды в Париже — подвело здоровье. Валентин перенес операцию на почках, но от работы не от казался: руководил мероприятием по телефону, наблюдая, как вместо него на подиум выходит дочь с сыном Толей на руках. Весной 2017-го в студии шоу „Прямой эфир“ Юдашкин впервые затронул тему болезни публично, рассказав зрителям о диагнозе, поставленном врачами. Модельер поблагодарил за помощь докторов, а семью — за поддержку во время борьбы с онкологией. Супружеской парой в студии восхищался близкий друг Филипп Киркоров , с восторгом говоря о силе характера Марины. Сама же жена модельера высказалась куда сдержаннее: „Надо будет лечиться, значит, будет лечится. Живым — жить“. Минимум слов, максимум дела — все ради здоровья супруга, с которым Марина вместе уже 30 лет.

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