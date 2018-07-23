Вице-президент Hoff Михаил Кучмент: «Наша концепция — всё для счастья»

19 июля в Нижнем Новгороде открылся гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff — магазин занимает два этажа торгового центра «Фестиваль» на Казанском шоссе, 6. Торговая площадь гипермаркета превышает 10 000 квадратных метров. Магазин предлагает огромный выбор мебели и товаров для дома, разобраться в которых помогут профессиональные продавцы-консультанты.

В открытии гипермаркета принял участие вице-президент компании Hoff Михаил Кучмент

По словам вице-президента Hoff, компании уже десять лет, первый магазин открылся в апреле 2009 года. Открывшийся в Нижнем Новгороде гипермаркет Hoff — двадцать шестой по счёту гипермаркет в России . Всего открыто 37 магазинов разного формата. Основной формат — гипермаркеты с общей площадью около 12 тысяч метров. В прошлом году оборот компании составил 26,2 миллиарда, из них — 3,7 миллиарда пришлось на онлайн-продажи. В этом году запланирован оборот более 35 миллиардов, из них в онлайне — более 5 миллиардов. В компании работает 4 тысячи сотрудников. Примерно 10 миллионов покупателей ежегодно посещают магазины Hoff, 40 миллионов посетителей заходят на сайт компании. По словам Михаила Кучмента, компания присутствует практически во всех городах-миллионниках европейской части России, и наконец, добралась до Нижнего Новгорода.

Чем отличается компания от привычных магазинов и какие выгоды предлагает покупателю — в интервью вице-президента Hoff Михаила Кучмента информационному агентству Newsroom24.

— Михаил, расскажите, какие технологии использует Hoff для успешных продаж и для удобства покупателей?

— У нас много интересных технологий. Например, все наши продавцы пользуются планшетами, которые позволяют мгновенно оформить заказ, при этом продавая не только товар, представленный в зале, а гораздо более широкий ассортимент, что позволяет создать уникальный покупательский опыт. Есть большие омнизоны, где покупатель сам может посмотреть сайт Hoff, выбрать товар из расширенного ассортимента в магазине и совершить покупку. Есть приложение для смартфонов, доля покупок через которое занимает уже пять процентов наших онлайн-продаж.

На днях мы выпустили новое приложение Hoff Design, главным атрибутом которого является «дополненная реальность». Оно позволяет поместить любой товар из нашего каталога в интерьер покупателя и увидеть, как оно смотрится.

Очень эффективно работает программа лояльности Hoff Бонус — это карта, с помощью которой можно вернуть до 10% от суммы покупок. 90% нашего оборота происходит с использованием этих карт, которыми владеют около 2,5 миллионов покупателей.

Важный сегмент для нас — люди, которые приобрели жилье и находятся в процессе активного обустройства. Мы находимся в партнёрстве с крупнейшими застройщиками и девелоперами по всей стране, в том числе, в Нижнем Новгороде, через которых реализуем наши «сертификаты новоселов» — это сертификат на сумму 50 000 рублей, по которому можно получить до 20% скидки при покупке в наших магазинах.

Также, благодаря сотрудничеству с рядом банков, Hoff предлагает покупку в кредит.

Мы предлагаем единый уровень цен во всех каналах продаж. Вы можете купить в магазине, на сайте, по телефону или в мобильном приложении. Кстати, он-лайн — это вообще очень важное направление для нас. Благодаря он-лайну мы продаём не только в городах, где физически присутствуем. Например, мы очень выгодному тарифу осуществляем доставку в близлежащие города — Саранск Чебоксары , и по всей Нижегородской области

— Магазины Hoff какого формата чаще всего открываются в России?

— Мы используем разные форматы магазинов. Основной — гипермаркеты. Но есть и формат Hoff Home — в таких магазинах представлены только товары для дома, без мебели. Есть формат Hoff Mini для небольших городов — магазины площадью 1-2 тысячи метров. Везде единый уровень цен.

— Расскажите об ассортименте.

— Мы — мультибрендовая компания, продаём разные торговые марки, но основа нашего ассортимента — это эксклюзивный ассортимент и собственные торговые марки. Мы сами разрабатываем продукт, сами делаем упаковку, и у нас огромный портфель собственных торговых марок. Важно ещё то, что у нас есть нижегородские поставщики, некоторые товары произведены в Нижнем Новгороде или области и представлены в наших гипермаркетах.

— Ценовая политика компании и её аудитория?

— Hoff — магазин для массового потребителя, представляющий, в основном, товары в среднем ценовом сегменте. Но это не отменяет наличия премиальных товаров в нашем ассортименте, всё это создает широкий выбор. Например, в Hoff можно приобрести как готовую кухню стоимостью 15-20 тысяч рублей от российских производителей, так и премиальную немецкую. Что касается целевой аудитории, наше ядро — это люди 25-55 лет, 70% среди которых — женщины, именно они занимаются обустройством дома.

— А предлагает ли компания массовому покупателю индивидуальный подход?

— Да, и это большое отличие Hoff от других компаний. Помимо массового ассортимента готовых решений, мы предлагаем много артикулов с возможностью индивидуального заказа. Например, многие диваны можно заказать не только в той ткани, в которой они представлены на витрине — есть огромный выбор тканей для изготовления мебели на заказ. Также, благодаря огромному ассортименту тканей, Hoff предлагает заказную программу в шторах. Индивидуальный подход достигается за счет того, что у компании своя система сервиса. Все основные услуги мы осуществляем сами: доставку, сборку, замеры, пошив штор.

— Ваши основные конкурентные преимущества?

— Это наша концепция — «всё в одном месте». Покупателю удобнее делать выбор, экономить время и деньги благодаря постоянным промо-акциям, программе лояльности, кредитным программам, работе собственных сервисных служб. Но мы не столько конкурируем с другими центрами, сколько повышаем интерес покупателя к обустройству дома в целом. Это всё работает как конкурентное преимущество. От конкуренции всегда выигрывает потребитель. Мы боремся за бюджет покупателей.

— Какова миссия компании Hoff?

— Наша миссия — сделать так, чтобы процесс покупки для покупателя был удобным, быстрым, чтобы он получил интересующие его решения в максимально выгодной форме.

— Каковы ближайшие планы компании в Нижнем Новгороде?

— С учётом географического расположения Нижнего Новгорода, который поделен рекой на две части, мы думаем, что потенциально здесь можно иметь два гипермаркета, в верхней и нижней частях города. Время покажет.

Справка

Основанная в 2008 году Александром Зайонцем и Михаилом Кучментом, компания Hoff — это лидирующий российский ритейлер в сегменте мебели и товаров для дома, особенностью которого является единое торговое пространство, где есть все для создания современного домашнего интерьера — мебель, свет, ковры, шторы, текстиль, посуда, декоративные аксессуары и другие предметы интерьера.

Hoff развивает омниканальную бизнес-модель, которая позволяет потребителю совершать покупки в розничных магазинах, на сайте, в мобильном приложении и по телефону.

Сегодня Hoff — это 37 магазинов по России общей площадью более 300 тыс. м кв., интернет-магазин, охватывающий всю территорию страны, и годовой оборот в размере 26,2 млрд руб. в 2018 году, более 3,7 млрд руб. из которых — в канале онлайн-продаж.

Магазины Hoff ежегодно посещает более 10 миллионов человек. Посещаемость сайта составляет более 40 миллионов посетителей в год. Компания также осуществляет интернет-продажи с доставкой по всей России. В компании работает около 4 000 сотрудников. Инвестиции в открытие одного гипермаркета составляют около 120 млн руб.