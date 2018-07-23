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Источник: Селекционер «Манчестер Юнайтед» займёт пост спортивного директора в «Зените»
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Источник: Селекционер «Манчестер Юнайтед» займёт пост спортивного директора в «Зените» 

RT на русском 1 час назад
Хавьер Рибальта оставил должность главы скаутской службы в английском футбольном клубе «Манчестер Юнайтед».
Рибальта проработал в МЮ всего один сезон и займёт пост спортивного директора санкт-петербургского «Зенита», сообщает журналист Manchester Evening News Киран Келли.
Он расстался с английским клубом в хороших отношениях. Мотивом его перехода в российский клуб, по информации журналиста, является работа в более статусной должности.
Рибальта известен по работе в туринском «Ювентусе». Благодаря нему состоялись трансферы Поля Погба из «Манчестер Юнайтед» и дальнейшая его продажа обратно за €105 млн, а также переходы на правах свободного агента Дани Алвеса, Сами Хедиры.
Ранее стал известен соперник «Зенита» в третьем отборочном раунде Лиги Европы.
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