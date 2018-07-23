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В медиацентре № 129 прошли две встречи, посвященные ЗОЖ
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В медиацентре № 129 прошли две встречи, посвященные ЗОЖ 

Управа района Марьино 2 часа назад
Фото: Управа района Марьино
Информация об этом появилась в официальной группе учреждения культуры.
«В июле у нас дважды прошла встреча «Нет диетам». Вам бы хотелось еще мероприятий про здоровый образ жизни?», — говорится в сообщении.
Соответствующий опрос появился там же, в официальной группе. На выбор предложили несколько вариантов ответа: «Да, интересна тема здорового питания!», «Да, интересна тема сохранения бодрости и молодости!», «Да, интересна йога, зумба, упражнения и т. д.», «Да, интересны такие мероприятия, но для детей», «Нет».
Проголосовать можно по адресу: vk.com/lib_uvao_129. (еп)
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