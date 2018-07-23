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Четвертое место заняла команда Нагатино-Садовников на турнире за кубок Главы управы
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Четвертое место заняла команда Нагатино-Садовников на турнире за кубок Главы управы 

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы 1 час назад
Фото: Нагатино-Садовники
Сборная по футболу района Нагатино-Садовники заняла четвертое место в турнире за кубок главы управы района Царицыно, который прошел в минувшие выходные.
По жеребьевке на первом матче команда нагатинцев сыграла с молодежной палатой района Царицыно — и вышла победителем со счетом 4:0. Также встретилась сборная Нагатино-Садовников в основной командой царицынцев и спортсменами Бирюлева Западного, которые и обошли наших футболистов в матче за третье место со счетом 4:2.
«Всего в турнире приняли участие 10 команд, у каждой было по 15 минут, — отметила одна из организаторов соревнований Екатерина Сысоева. — Но ребята сражались достойно, с честью, до последней секунды».
Первое место заняли футболисты Царицыно, а серебро турнира получили братеевцы.
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