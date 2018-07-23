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На территории района Печатники провели около 400 обследований с целью пресечения несанкционированной торговли
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На территории района Печатники провели около 400 обследований с целью пресечения несанкционированной торговли 

Управа района Печатники города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
Такие цифры привел заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг Евгений Лазакович.
— За отчетный период 2018 года проведено 378 обследований с целью пресечения несанкционированной торговли. По факту выявленных нарушений применены меры административного воздействия. Было составлено 15 протоколов. Общая сумма наложенных штрафов составила 45 тысяч рублей, — сказал Лазакович.
Он добавил, что несанкционированная торговля нарушает около десяти федеральных и региональных законов. (еп)
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