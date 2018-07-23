На территории района Печатники провели около 400 обследований с целью пресечения несанкционированной торговли

Такие цифры привел заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг Евгений Лазакович

— За отчетный период 2018 года проведено 378 обследований с целью пресечения несанкционированной торговли. По факту выявленных нарушений применены меры административного воздействия. Было составлено 15 протоколов. Общая сумма наложенных штрафов составила 45 тысяч рублей, — сказал Лазакович.

Он добавил, что несанкционированная торговля нарушает около десяти федеральных и региональных законов. (еп)