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Лысаков предложил меры по сокращению числа нелегальных таксистов
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Лысаков предложил меры по сокращению числа нелегальных таксистов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») предложил премьер-министру страны Дмитрию Медведеву предоставить возможность таксистам покупать патенты, чтобы легализовать перевозки. Об этом сообщило РИА «Новости».
По мнению депутата, если деятельность по таксомоторным перевозкам будет возможна при наличии спецразрешения и одноразовой платы за патент суммой от 15 до 20 тысяч рублей за год работы, это будет мотивировать таксистов к соблюдению закона.
Эти меры исключат обязанность дальнейшего общения с налоговыми органами в силу фактической ликвидации необходимости финансовой отчётности с их стороны, написал Лысаков в своём письме Медведеву.
Парламентарий считает, что благодаря реализации этой инициативы госбюджет страны может пополниться дополнительными доходами в 20-30 миллиардов рублей. Лысаков подчеркнул, что сейчас в России действуют не менее 3 миллионов таксистов, в числе которых присутствуют нелегальные перевозчики и «бомбилы». «Столь массовое наличие таких перевозчиков объясняется их боязнью и нежеланием общаться с налоговыми органами», — заявил депутат.
По словам Лысакова, сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект об усилении санкций за нелегальные таксомоторные перевозки. Согласно документу, сумма штрафов увеличивается с 5 до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрены денежные взыскания в размере 30 тысяч рублей или лишение водительских прав.
«Комплексность такого подхода по легализации трудовых отношений благотворно скажется на безопасности перевозок и пополнении федерального бюджета», — считает Лысаков.
В начале июля стало известно, что наказание за управление автобусом или грузовым автомобилем без тахографа станет строже. Водители должны будут заплатить от 2 до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 7 до 10 тысяч рублей, а юрлица — от 20 до 50 тысяч рублей.
Сейчас в Законе «О безопасности дорожного движения» прописано, что юридические лица и индивидуальные предприниматели должны соблюдать режим труда и отдыха водителей. Пока за его нарушения несут ответственность только водители.
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