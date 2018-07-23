В СФ запросят в министерствах данные о готовности обеспечить ресоциализацию освободившихся заключенных

«На днях вступил в силу закон по вопросу зачета времени содержания лица под стражей до вступления приговора суда в законную силу в срок отбывания наказания в виде лишения свободы. Теперь расчет времени будет осуществляться в пропорции один за полтора. В связи с этим порядка 100 тыс. заключенных в этом году выйдут на свободу. Мы готовы написать запрос в Минтруд по поводу того, готовы ли они к таким изменениям, есть ли у них какие-либо программы, либо квоты на предприятиях по обеспечению работой освободившихся заключенных», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в комитете планируют запросить в Минюсте России данные о наличии общежитий для освободившихся заключенных. Также сенаторы планируют обратиться в Минфин России с вопросом «почему регионы, несмотря на наличие полномочий не могут принять программу по ресоциализации заключенных».

Законом установлено, что время содержания лица под стражей до вступления приговора суда в законную силу будет засчитываться следующим образом. При отбывании наказания в дисциплинарной воинской части — из расчета один день за полтора дня. При ограничении свободы, принудительных работах и аресте — из расчета один день за два дня. В случае исправительных работ и ограничения по военной службе — один день за три дня; а при обязательных работах — из расчета один день содержания под стражей за восемь часов обязательных работ.

Также установлено, что время содержания засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии строгого или особого режима; один день за полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима; один день за два дня отбывания наказания в колонии-поселении.

Кроме того, законом введено, что время нахождения лица под домашним арестом засчитывается в срок содержания лица под стражей до судебного разбирательства и в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей и лишения свободы.