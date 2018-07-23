Ещё
В СФ запросят в министерствах данные о готовности обеспечить ресоциализацию освободившихся заключенных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В СФ запросят в министерствах данные о готовности обеспечить ресоциализацию освободившихся заключенных 

Агентство «Москва» 1 час назад
Члены комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности запросят в министерстве труда и социальной защиты РФ, министерстве юстиции РФ и министерстве финансов РФ информацию о готовности обеспечить ресоциализацию заключенных, освободившихся из исправительных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщили в пресс-службе председателя комитета Андрея Кутепова.
«На днях вступил в силу закон по вопросу зачета времени содержания лица под стражей до вступления приговора суда в законную силу в срок отбывания наказания в виде лишения свободы. Теперь расчет времени будет осуществляться в пропорции один за полтора. В связи с этим порядка 100 тыс. заключенных в этом году выйдут на свободу. Мы готовы написать запрос в Минтруд по поводу того, готовы ли они к таким изменениям, есть ли у них какие-либо программы, либо квоты на предприятиях по обеспечению работой освободившихся заключенных», — говорится в сообщении.
Помимо этого, в комитете планируют запросить в Минюсте России данные о наличии общежитий для освободившихся заключенных. Также сенаторы планируют обратиться в Минфин России с вопросом «почему регионы, несмотря на наличие полномочий не могут принять программу по ресоциализации заключенных».
Законом установлено, что время содержания лица под стражей до вступления приговора суда в законную силу будет засчитываться следующим образом. При отбывании наказания в дисциплинарной воинской части — из расчета один день за полтора дня. При ограничении свободы, принудительных работах и аресте — из расчета один день за два дня. В случае исправительных работ и ограничения по военной службе — один день за три дня; а при обязательных работах — из расчета один день содержания под стражей за восемь часов обязательных работ.
Также установлено, что время содержания засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии строгого или особого режима; один день за полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима; один день за два дня отбывания наказания в колонии-поселении.
Кроме того, законом введено, что время нахождения лица под домашним арестом засчитывается в срок содержания лица под стражей до судебного разбирательства и в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей и лишения свободы.
Агентство «Москва»: последние новости
СК возбудил дело по факту сексуального насилия над 10-летней девочкой в Москве Более 860 млн руб. выплачено по купленным в отделениях «Почты России» в январе-июне лотерейным билетам «Аэрофлот» сообщил о перебоях в работе системы транспортировки багажа в аэропорту Шереметьево
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне взбунтовались из-за нового налога314
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе133
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину89
Из россиян сделают «вечных пешеходов»57
Дачники будут жить по новым правилам130
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение