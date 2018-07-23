Бесплатные спортивные занятия проходят в Ковыринском парке три раза в неделю

Каждый вторник и четверг в 7.30 утра в парке проходят тренировки по йоге. А в среду вечером в 18.30 желающие могут станцевать зумбу. Все занятия проходят в рамках проекта «ТОС: Территории объединяющие спорт», а проводят их профессиональные тренеры.

Спортивные занятия под открытым небом в Ковыринском парке проходят с начала июля. Они стали возможны благодаря средствам гранта Администрации города, который в этом году получила Ассоциация ТОС.

За это время здесь уже состоялось четыре утренних тренировки. Занятия ведет практик йоги Дмитрий Васильев . На танцевальную разминку вологжане могут прийти по средам в 18.30. Движениям в ритме зумбы вологжан учит фитнес-тренер Ксения Вычужина.

«На йогу, несмотря на раннее время, проходит по 10 человек. А вечером на зумбу — 20 вологжан. Думаю, такие тренировки будут пользоваться популярностью и дальше. Люди подходят, спрашивают. Причем интересуются и подростки, и пенсионеры», — рассказала специалист Центра по работе с населением Наталья Смирнова

Организаторы советуют приходить на занятия в удобной спортивной одежде. На йогу желательно взять с собой непромокающий коврик.

Напомним, что Ассоциация ТОС организована в 2015 году и на сегодня объединила уже более 30 ТОСов в разных частях города. Представители Ассоциации помогают вологжанам в решении множества вопросов: построении диалога с коммунальщиками, обучении правовых основ, а также организации досуга для детей и взрослых.