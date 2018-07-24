При пожаре в детском саду у метро «Маяковская» никто не пострадал

В результате пожара в здании для дошкольных групп школы N 2054 в центре столицы никто не пострадал, сообщил куратор образовательных организаций Центрального административного округа столицы Александр Тверской , передает сетевое издание m24.ru

По его словам, возгорание произошло во время ремонтных работ. Он подчеркнул, что в здании не было детей и педагогических работников.

"Возможная причина возгорания — нарушение технологии при производстве работ", — цитирует Тверского Агентство «Москва» . Он уточнил, что администрация школы выставит претензию исполнителям и потребует компенсации ущерба.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании детского сада на улице Садовая-Триумфальная. Площадь распространения огня составила 20 квадратных метров.