При пожаре в детском саду у метро «Маяковская» никто не пострадал 

В результате пожара в здании для дошкольных групп школы N 2054 в центре столицы никто не пострадал, сообщил куратор образовательных организаций Центрального административного округа столицы Александр Тверской, передает сетевое издание m24.ru.
По его словам, возгорание произошло во время ремонтных работ. Он подчеркнул, что в здании не было детей и педагогических работников.
"Возможная причина возгорания — нарушение технологии при производстве работ", — цитирует Тверского Агентство «Москва». Он уточнил, что администрация школы выставит претензию исполнителям и потребует компенсации ущерба.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании детского сада на улице Садовая-Триумфальная. Площадь распространения огня составила 20 квадратных метров.