Ещё
При пожаре в детском саду у метро «Маяковская» никто не пострадал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

При пожаре в детском саду у метро «Маяковская» никто не пострадал 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: MosDay.ru
В результате пожара в здании для дошкольных групп школы N 2054 в центре столицы никто не пострадал, сообщил куратор образовательных организаций Центрального административного округа столицы Александр Тверской, передает сетевое издание m24.ru.
По его словам, возгорание произошло во время ремонтных работ. Он подчеркнул, что в здании не было детей и педагогических работников.
"Возможная причина возгорания — нарушение технологии при производстве работ", — цитирует Тверского Агентство «Москва». Он уточнил, что администрация школы выставит претензию исполнителям и потребует компенсации ущерба.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании детского сада на улице Садовая-Триумфальная. Площадь распространения огня составила 20 квадратных метров.
Газета.Ru: последние новости
В ФРГ обвинили Меркель в игнорировании негативных последствий санкций против России Шахматисты из Химок в составе национальной сборной одержали победу на "Матче Дружбы" Орбакайте выйдет на сцену "Современника"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»201
«Мы не доверяем России и никогда не будем»130
Путина попросили вмешаться еще в одну войну585
«Мы сливки сняли, дальше идти некуда»54
Россиян успокоили после скандала в «Роскосмосе»96
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение