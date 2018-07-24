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Украинская авиакомпания не дала сесть в самолет семье с ребенком
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Украинская авиакомпания не дала сесть в самолет семье с ребенком 

Российская Газета 45 минут назад
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Авиакомпания «Международные линии Украины» не пустила семью с ребенком на борт самолета, следующего из Мюнхена в Киев. Это произошло из-за отсутствия в воздушном судне свободных мест.
Пассажирам сообщили, что прилетел самолет меньшего размера, чем планировалось, передает РИА Новости. Между тем путешественники вовремя прибыли в аэропорт, заранее оформив регистрацию на рейс, так что оснований для отказа у перевозчика не было. Чтобы поменять билеты и улететь в Киев, пассажирам потребовалось еще около десяти часов.
"Международные авиалинии Украины" на своей странице в Facebook принесли извинения и обещали компенсировать расходы пострадавшим.
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