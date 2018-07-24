Украинская авиакомпания не дала сесть в самолет семье с ребенком

Авиакомпания «Международные линии Украины» не пустила семью с ребенком на борт самолета, следующего из Мюнхена в Киев. Это произошло из-за отсутствия в воздушном судне свободных мест.

Пассажирам сообщили, что прилетел самолет меньшего размера, чем планировалось, передает РИА Новости . Между тем путешественники вовремя прибыли в аэропорт, заранее оформив регистрацию на рейс, так что оснований для отказа у перевозчика не было. Чтобы поменять билеты и улететь в Киев, пассажирам потребовалось еще около десяти часов.

"Международные авиалинии Украины" на своей странице в Facebook принесли извинения и обещали компенсировать расходы пострадавшим.